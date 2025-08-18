Lépésről lépésre haladna a Zagyvarékas a vármegye I.-ben

A Zagyvarékas KSE közel hibátlan teljesítményt hozott az előző idényben a vármegye II. tavaszi félévében, egyedül az utolsó, Fegyvernek VSE elleni mérkőzésen 2–1-re kapott ki a csapat. Ekkor már biztos volt a rékasiak feljutása, emiatt a játékosok sem voltak már annyira motiváltak. A vármegye I.-es szezon előtt azonban újult erővel vágott bele az együttes a munkába, melynek kerete bővült és erősödött is a nyáron az érkezőknek köszönhetően. Serbán József vezetőedző távollétében Polónyi Zsombor, a Zagyvarékas játékosa nyilatkozott hírportálunknak.

A Zagyvarékas KSE közel százszázalékos teljesítményt nyújtott az előző idény tavaszi félévében

Fotó: Kiss János/MW-archív

Mindhárom edzőmérkőzését megnyerte a Zagyvarékas KSE a nyári felkészülési időszakban

– Hogyan értékeli az előző idényt?

– Alapvetően nem volt cél a feljutás, mégis titkon mindenki vágyott rá – emlékezett vissza Polónyi Zsombor, a Zagyvarékasi KSE játékosa. – Nagyon jó őszi szezont zárt a csapat, a harmadik helyen telelt, és ekkor döntött úgy a vezetőség, hogy tovább erősíti az együttest – többek közt én is ekkor érkeztem. Remekül szerepeltünk tavasszal, majdnem sikerült százszázalékosan teljesítenünk, az utolsó fordulóra azonban már eldőlt a feljutásunk, és sajnos nem volt meg a motivációnk, így kikaptunk a Fegyvernektől.

– Milyen változások történtek a keretben?

– Többen is távoztak a csapattól, így például Ábel Peti, Pető Márk, Kanalas Zsolt és Czékus Sándor is. Az együttes gerince azonban megmaradt, és tudunk erősíteni is. Pintér Viktor Martfűről, Fekete Kristóf Hatvanból érkezett. Újszászról négyen igazoltak át hozzánk Konka Tamás, Ács Belián, Nagy Sándor és Szarvák Krisztián személyében, a Lurkótól jött Kiss Balázs és Cziczás Martin, idősebb és ifjabb Pintér István Tiszapüspökiről tette át a székhelyét, Ulvicki Attila a Szolnoki MÁV-tól, Sipos Zsolt pedig a Tápiószőlőstől csatlakozott.

– Hogyan zajlott a csapat felkészülése?

– Július 14-én kezdtük a felkészülést, heti három edzéssel. Összesen három mérkőzést játszottunk, az NB III.-as Tiszaföldvárt 1–0-ra legyőztük, a Lurkó Focimánia ellen 5–1-re nyertünk, a Kartal csapattával szemben pedig 4–2-es sikert arattunk. Sajnos két meccsünk elmaradt, egy a Jászfényszaru ellen még júliusban, illetve most hétvégén a Jászalsószentgyörggyel szemben. A felkészülésünk sikeresnek mondható, amit kitaláltunk, azt végre tudtuk hajtani. Nagyon várjuk már a bajnokságot, és arra számítunk, hogy sok néző előtt tudunk majd játszani újra, ahogy azt megszokhattuk a vármegye II.-ben is.