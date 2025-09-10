Mozgással és sok mosollyal indult az új tanév az ország egyik legsikeresebb Aktív Iskolájában

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) az egyik legsikeresebb intézményében, a közel 200 fős jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskolában nyitotta meg az új tanévet szeptember 9-én, kedden. Az intézmény 2023-ban csatlakozott az MDSZ kezdeményezéséhez, az Aktív Iskola Programhoz, melynek célja, hogy a diákokat az iskolai kereteken túl is mozgásra, egészséges életmódra ösztönözze. Hatalmas eredmény, hogy a kistelepülés iskolája mindössze két év alatt megszerezte az arany minősítést a mozgásösztönző programban.

Fergeteges zenés tornával indult az Aktív Iskola Program tanévnyitója a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola udvarán

Fotó: Pesti József

Így mozgatta meg a boldogházi gyerekeket az Aktív Iskola Program

Az Aktív Iskola Program létrejöttének hátterében az áll, hogy aggasztóan gyenge a fiatalok fittségi állapota. A hazai iskolások körében a 2024/25-ös tanévben végzett NETFIT® mérés szerint minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott, az állóképességi ingafutás tesztben elért eredmény alapján pedig a középiskola végére már háromból két gyermeknek fejlesztésre van szüksége. A WHO által előírt, legalább napi 60 percnyi mozgást ma hazánkban és világszerte is csupán a gyerekek 20 százaléka éri el, mely tragikusan alacsony szám. A helyzet javítása érdekében a Magyar Diáksport Szövetség 2022-ben egy átfogó, teljes körű kultúraváltást eredményező programot indított el. Célja, hogy segítse a kezdeményezéshez csatlakozó iskolákat a rendszeres mozgást támogató környezet kialakításában, mozgáslehetőségek széles tárházával inspirálják aktívabb életre az iskolai közösségeket. A jászboldogházi tanévnyitón Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, olimpiai ezüstérmes öttusázó is részt vett, aki örömtelinek nevezte, hogy évről évre növekszik a programhoz csatlakozó iskolák száma.

– Hetvennégy iskolával teszteltük az Aktív Iskola Programot, amely az első tanévben 300 iskolával indult el, tavaly 422 intézmény csatlakozott. A kezdeményezés népszerűségét mutatja, hogy a 2025/26-os tanévben már 606 iskola több mint 180 ezer tanulója vesz részt az országos programban – mondta el érdeklődésünkre Balogh Gábor. A Magyar Diáksport Szövetség elnöke kiemelte: az aktív iskolákban az átlagosnál jóval többet mozognak a gyerekek, így fittségi állapotuk fejlődik, testileg és lelkileg is egészségesebbek lesznek.

A kétszáz fős iskola mindössze két év alatt szerezte meg az arany minősítést. Büszkék vagyunk a közösségre és példaként tekintünk az intézményre, mely bebizonyította, hogy egy kistelepülés iskolájában is lehet nagyot alkotni és elérhető a program magas szintű megvalósítása - ezekkel a szavakkal méltatta a jászboldogházi általános iskolát a szövetség elnöke.

Mint azt megtudtuk, az arany minősítéshez számos mozgásprogramot, témahetet és kihívást teljesítettek a tanulók. Ezek egyike volt például az „Ismerd meg futva a világot!” kihívás, melynek keretében összesen 707 ezer futottak a boldogházi diákok. Az Aktív Iskola dalpályázatán dalukkal díjat nyertek.