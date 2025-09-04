Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Kisújszállás focistája, gyászol vármegyénk labdarúgó közössége

Gyászol a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó közösség, miután elhunyt Balogh Attila, a Kisújszállás SE focistája szerdán, 43 évesen. A labdarúgó hétvégén még csereként pályára lépett a Tiszaszentimre–Kisújszállás vármegye I.-es bajnoki mérkőzésen, azonban a hírek szerint szerdán a munkahelyén rosszul lett és életét vesztette. Nemcsak a labdarúgó közösség, hanem családja és barátai is gyászolják Attilát, aki egy kislányt és kisfiút hagyott félárván.

Elhunyt Balogh Attila, a Kisújszállás SE focistája

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Balogh Attila idén nyáron igazolt vissza Kisújszállásra, az előző szezonban bajnoki ezüstérmet szerzett a Mezőtúr csapatával. Pályafutása során összesen hét esztendőt töltött a kisújszállásiaknál, de többek közt szerepelt a Törökszentmiklós soraiban is.

Balogh Attila a pályán is csupaszív ember volt

Kántor Lajos, a Mezőtúr játékosa egy, a csapattal foglalkozó közösségi csoportban búcsúzott korábbi csapattársától szerda éjszaka.

– Balogh Attila, Vamos, aki csapattársunk, barátunk volt és mindig is az marad, ma itt hagyott bennünket. Együtt lettünk idén ezüstérmesek, együtt örültünk, együtt szomorkodtunk. Most csak a csönd van és az emlékek. Őszinte részvétünk a családnak. Már most hiányzol, VAMOS! – fogalmazott Kántor Lajos.

Balogh Attila (1982–2025)

Forrás: MLSZ

Kelemen Lajos éveken keresztül játszott együtt Attilával, ez idő alatt pedig barátság is köttetett közöttük. A Kisújszállás játékosa úgy nyilatkozott barátjáról, hogy ahogy a civil életben, úgy a pályán is csupaszív ember volt, aki mindenkit jó kedvre derített.