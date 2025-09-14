3 órája
„Jól éreztem magam” – Böde Dániel és a hazai gólszerző is értékelt a Szajol és a Paks meccse után – videóval
Futballünnep Szajolban. Szombaton fogadta ugyanis a Szajol KLK a Paksi FC-t a Magyar Kupában, amire szinte az egész község megmozdult. A helyi csapat jól teljesített, de mindenki, aki ott volt, örök emlékeket szerzett. A hazaiak részéről Kacskó János és Szentmiklósi Dániel, a paksiaktól Böde Dániel értékelt hírportálunknak.
Szombaton elérkezett az a nap, melyre Szajolban az utóbbi hetekben vártak. Ekkor rendezték meg ugyanis a Szajol KLK–Paksi FC Magyar Kupa-mérkőzést, melyen végül Bognár György együttese 5–1-re nyert. A helyiek körében így is emlékezetes marad a találkozó, hiszen nem mindennap érkezik egy NB I.-es együttes a községbe, pláne nem a kupa címvédője. Szentmiklósi Dániel szépítő találatánál szinte felrobbant a sportpálya, a meccs lefújása után pedig a szurkolók megörökítették ezeket a pillanatokat, sorra születtek a közös fotók a játékosokkal – paksiakkal és szajoliakkal egyaránt –, Böde Dánielt valósággal megrohamozták a rajongók, aki készségesen osztotta az aláírásokat és fotózkodott. Kacskó János pedig a hazaiak egyik legjobbja volt, de elismerte, hogy nagyon elfáradt a találkozón, és nehéz volt felvenni a tempót az NB I.-es játékosokkal. Abban viszont mindhárom játékos egyetértett, hogy remekül, jó hangulatban telt a nap és élményeket, emlékeket szereztek.
Böde Dániel, Kacskó János és Szentmiklósi Dániel is értékelte a mérkőzést
Böde Dániel, a Paksi FC játékosa: – Összességében nyertünk, jól éreztem magam, megszenvedtünk az ellenféllel, gratulálok is nekik. Kiváló ellenfelek voltak, a pálya minősége ugyan hagyott maga után némi kívánnivalót, de örülünk, hogy továbbjutottunk. Mindig jó érzés találkozni a szurkolókkal. Azt szoktam mondani, hogyha egy ember is elkezd miattam focizni, akkor már megérte, boldog vagyok, hogy a gyerekeknek egy örömünnepet tudtunk okozni ezáltal, hogy itt voltunk.
Kacskó János, a Szajol KLK játékosa: – Még nem fogtuk fel, hogy egy ilyen kaliberű csapattal játszottunk. Küzdöttünk, hajtottunk, tisztában voltunk vele, hogy milyen csapattal játszottunk. Volt egy pillanat, amikor elhittük, hogy van egy kis esélyünk , amikor szereztük a gólt, de sajnos így alakult. Nemhogy NB I., de megyei szinten is amatőr hibákba estünk. Úgy gondolom, hogy a szurkolóknak, a szajoli közösségnek is örömet okoztunk, és bárki, aki kijött szerintem egy nagyon jó meccsre látogatott ki. Nehéz volt ilyen kaliberű játékosok ellen játszani, mondtam is az egyik csapattársamnak, hogy már az első félidő 30. percében már nem nagyon kaptam levegőt. Teljesen más szint.
Szentmiklósi Dániel, a Szajol KLK játékosa: – Letapadt a bokám, próbáltam légstoppal levenni egy labdát, rosszul érkeztem. Éreztem, hogy baj van, de többször is előfordult már ilyen, így tudom, hogy pár nap és jobb lesz. Bíztam benne, hogy sikerül majd betalálnom, egész héten volt egy ilyen érzés bennem, hogy lesz sanszom gólt szerezni. Ez be is jött, nagyon örültem neki, itt volt az összes családtagom, a párom, mindenki aki számít, emiatt is nagyon jó érzés volt, hogy gólt tudtam lőni egy NB I.-es csapatnak, sok minden felszabadult bennem és remélem, a jövőben ez jó hatással lesz rám. Mondhatjuk, hogy ez volt életem legfontosabb gólja.
A Szajol betalált a Paksnak a Magyar Kupában, sokan életre szóló élményt szereztek – galériával, videóval
Második félidei játékával vívta ki a továbbjutást a Karcag