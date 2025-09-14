„Jól éreztem magam” – Böde Dániel és a hazai gólszerző is értékelt a Szajol és a Paks meccse után – videóval

Szombaton elérkezett az a nap, melyre Szajolban az utóbbi hetekben vártak. Ekkor rendezték meg ugyanis a Szajol KLK–Paksi FC Magyar Kupa-mérkőzést, melyen végül Bognár György együttese 5–1-re nyert. A helyiek körében így is emlékezetes marad a találkozó, hiszen nem mindennap érkezik egy NB I.-es együttes a községbe, pláne nem a kupa címvédője. Szentmiklósi Dániel szépítő találatánál szinte felrobbant a sportpálya, a meccs lefújása után pedig a szurkolók megörökítették ezeket a pillanatokat, sorra születtek a közös fotók a játékosokkal – paksiakkal és szajoliakkal egyaránt –, Böde Dánielt valósággal megrohamozták a rajongók, aki készségesen osztotta az aláírásokat és fotózkodott. Kacskó János pedig a hazaiak egyik legjobbja volt, de elismerte, hogy nagyon elfáradt a találkozón, és nehéz volt felvenni a tempót az NB I.-es játékosokkal. Abban viszont mindhárom játékos egyetértett, hogy remekül, jó hangulatban telt a nap és élményeket, emlékeket szereztek.

Böde Dániellel (jobbra) megküzdöttek a szajoliak, két gólt is szerzett a válogatott támadó

Fotó: Mészáros János

Böde Dániel, Kacskó János és Szentmiklósi Dániel is értékelte a mérkőzést

Böde Dániel, a Paksi FC játékosa: – Összességében nyertünk, jól éreztem magam, megszenvedtünk az ellenféllel, gratulálok is nekik. Kiváló ellenfelek voltak, a pálya minősége ugyan hagyott maga után némi kívánnivalót, de örülünk, hogy továbbjutottunk. Mindig jó érzés találkozni a szurkolókkal. Azt szoktam mondani, hogyha egy ember is elkezd miattam focizni, akkor már megérte, boldog vagyok, hogy a gyerekeknek egy örömünnepet tudtunk okozni ezáltal, hogy itt voltunk.

Kacskó János, a Szajol KLK játékosa: – Még nem fogtuk fel, hogy egy ilyen kaliberű csapattal játszottunk. Küzdöttünk, hajtottunk, tisztában voltunk vele, hogy milyen csapattal játszottunk. Volt egy pillanat, amikor elhittük, hogy van egy kis esélyünk , amikor szereztük a gólt, de sajnos így alakult. Nemhogy NB I., de megyei szinten is amatőr hibákba estünk. Úgy gondolom, hogy a szurkolóknak, a szajoli közösségnek is örömet okoztunk, és bárki, aki kijött szerintem egy nagyon jó meccsre látogatott ki. Nehéz volt ilyen kaliberű játékosok ellen játszani, mondtam is az egyik csapattársamnak, hogy már az első félidő 30. percében már nem nagyon kaptam levegőt. Teljesen más szint.