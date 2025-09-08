szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

2 órája

Világbajnok a szolnoki Budai Kevin–Lánczi Zaránd kajakpáros

Címkék#Budai Kevin#Lánczi Zaránd#kajak-kenu#világbajnokság

A Győrben zajló kajak-kenu maratoni világbajnokság zárónapján egy arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett a magyar csapat, amely így összességében 27 medáliával, 10 arany, 10 ezüst és 7 bronz elosztásban, toronymagasan az éremtáblázat élén zárt. Legnagyobb örömünkre a szolnoki Csikós Zsóka a csütörtöki rövidkörön elért világbajnoki címe után a Sportcentrum-Sportiskola ifjúsági korú kajakpárosa, a Budai Kevin–Lánczi Zaránd is diadalmaskodott, méghozzá a 21,8 kilométeres távon.

Varga Csaba

A zárónapra egyetlen ifjúsági döntő maradt, naná, hogy magyar győzelemmel zárult. A Budai Kevin–Lánczi Zaránd páros mindenkit megelőzött a döntőben.

Budai Kevin–Lánczi Zaránd
A Budai Kevin–Lánczi Zaránd duó az Eb után a vb-n sem talált legyőzőre
Fotó: kajakkenusport.hu

Budai Kevin és Lánczi Zaránd az Európa-bajnokság után, a győri világbajnokságot is behúzták, méghozzá fantasztikus hajrával. A kajakkenusport.hu beszámolója szerint a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola párosa rögtön a rajt után az élre állt, együtt a brit, a dél-afrikai és a Görbe Dávid, Mózes András alkotta másik magyar egységgel.

Görbéék számára sajnos az első futószakasz nem alakult szerencsésen, aminek következtében leszakadtak a másik három hajó vizéről. A beszállásoknál sem a brit, sem a dél-afrikai hajó nem könnyítette meg Budai Kevinék dolgát, de szerencsére higgadtak tudtak maradni és az utolsó pár száz méteren nagyszerű hajrával húzták be az aranyérmet

Így értékelte a futamot a Budai Kevin–Lánczi Zaránd páros

 – Egyszerűen csak jött az erő egyrészt a közönségtől, másrészt azért, mert sokat edzettünk – kezdte Lánczi Zaránd. – Meghát miénk a világ legjobb edzője is, Bordács Balázs személyében. Elég zavaró volt a másik két páros beszállása, a britekre már haragudtam is a végén, egyszer, amikor leszorítottak minket a fűre, mondtam nekik, hogy ezért vagytok szigetország. De kibékültünk, megbeszéltük, nincs harag. Nekem az Eb-n olyan fárasztó volt a futás, hogy nem akartam kiszállni a hajóból, most viszont ezt vártam a legjobban.

Páros és klubtársa Budai Kevin pedig ekképp nyilatkozott: – Bennünk volt, hogy Eb-győztesként jöttünk ide. Sokat gyakoroltuk a ki- és beszállást, szerintem ezek jól sikerültek, ennek is köszönhető, hogy megtudtuk nyerni. Az utolsó futásnál nagyon sok erőt adott a közönség, reméljük lesz még részünk hasonlót átélni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu