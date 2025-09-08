Világbajnok a szolnoki Budai Kevin–Lánczi Zaránd kajakpáros

A zárónapra egyetlen ifjúsági döntő maradt, naná, hogy magyar győzelemmel zárult. A Budai Kevin–Lánczi Zaránd páros mindenkit megelőzött a döntőben.

A Budai Kevin–Lánczi Zaránd duó az Eb után a vb-n sem talált legyőzőre

Fotó: kajakkenusport.hu

Budai Kevin és Lánczi Zaránd az Európa-bajnokság után, a győri világbajnokságot is behúzták, méghozzá fantasztikus hajrával. A kajakkenusport.hu beszámolója szerint a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola párosa rögtön a rajt után az élre állt, együtt a brit, a dél-afrikai és a Görbe Dávid, Mózes András alkotta másik magyar egységgel.

Görbéék számára sajnos az első futószakasz nem alakult szerencsésen, aminek következtében leszakadtak a másik három hajó vizéről. A beszállásoknál sem a brit, sem a dél-afrikai hajó nem könnyítette meg Budai Kevinék dolgát, de szerencsére higgadtak tudtak maradni és az utolsó pár száz méteren nagyszerű hajrával húzták be az aranyérmet

Így értékelte a futamot a Budai Kevin–Lánczi Zaránd páros

– Egyszerűen csak jött az erő egyrészt a közönségtől, másrészt azért, mert sokat edzettünk – kezdte Lánczi Zaránd. – Meghát miénk a világ legjobb edzője is, Bordács Balázs személyében. Elég zavaró volt a másik két páros beszállása, a britekre már haragudtam is a végén, egyszer, amikor leszorítottak minket a fűre, mondtam nekik, hogy ezért vagytok szigetország. De kibékültünk, megbeszéltük, nincs harag. Nekem az Eb-n olyan fárasztó volt a futás, hogy nem akartam kiszállni a hajóból, most viszont ezt vártam a legjobban.

Páros és klubtársa Budai Kevin pedig ekképp nyilatkozott: – Bennünk volt, hogy Eb-győztesként jöttünk ide. Sokat gyakoroltuk a ki- és beszállást, szerintem ezek jól sikerültek, ennek is köszönhető, hogy megtudtuk nyerni. Az utolsó futásnál nagyon sok erőt adott a közönség, reméljük lesz még részünk hasonlót átélni.