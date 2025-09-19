3 órája
A Tószeg ellen szerezné meg első pontjait a Cserkeszőlő
Alsó házi rangadó következik. A vármegye I. ötödik fordulójában ugyanis az eddig pont nélkül álló Cserkeszőlő SE a tabella 13. pozíciójában lévő Tószeg KSE-t fogadja. A mérkőzés kimenetele akár lendíthet is a csapatok további teljesítményén, ami fontos lehet majd a későbbiekben.
A vármegye I. ötödik fordulójában több érdekes párosítást is rendeznek. Többek közt két alsóházi rangadót is, hiszen a Cserkeszőlő SE–Tószeg KSE és a Lurkó Focimánia–Tiszaszentimre KSE mérkőzéseken a pályaválasztók még pont nélkül állnak, de a vendégcsapatok sem szerepeltek eddig túl fényesen. A hétvége rangadója a Jászfényszaru VSE–Törökszentmiklósi FC összecsapás, ahol a tavalyi bajnokság bronzérmese a bajnokot fogadja majd, de a Mezőtúri AFC–Jászberényi FC találkozó is izgalmasnak ígérkezik.
Cserkeszőlő SE–Tószeg KSE
Szombat, 15.30
Egyik csapat sem kezdte túl jól a bajnokságot. Bár Sallai Róbert, a Cserkeszőlő vezetőedzője elégedett volt többször is csapata teljesítményével, azonban pontot még nem tudtak szerezni. Mondhatni a sorsolás sem volt egyszerű, hiszen a Rákóczifalvával (4–0), a Kenderessel (2–1) és a Jászberénnyel (4–1) is megmérkőztek. Az első fordulóban azonban a Tiszaszentimre ellen reális esélyük volt a tiszazugiaknak a pontszerzésre, de nem tudtak vele élni.
A Tószeg sem kezdett jól, az első meccsen a létszámhiányos Zagyvarékastól kikapott (2–1), de vereséget szenvedett a nagyobb játékerőt képviselő Szolnoki MÁV-tól (6–1) és a Szajoltól is (8–3). Egyetlen győzelmét az Abádszalók (4–3) ellen aratta a csapat Kovács Tamás mesternégyesének köszönhetően. A tószegiek szerdán játszották le a hétvégéről elhalasztott mérkőzésüket a Szajol ellen, így talán fáradtabban várhatják a hétvégi találkozót, ami a Cserkeszőlő esélyeit növelheti.
Mesterszemmel
Sallai Róbert, a Cserkeszőlő vezetőedzője: – Az elmúlt hetekben nem néztünk ki rosszul, leszámítva az előző fordulót, de hiába játszottunk jó meccseket, pontokban ez mégsem mutatkozott meg. Becsülettel készülünk edzésről edzésre, a hétvégi mérkőzésen igyekszünk egy jó és eredményes játékot játszani. Jelen helyzetünkben minden pontnak jelentősége van, ezért hazai hályán természetesen a három pontra törekszünk. Több játékosunk is hiányzik majd sérülések és eltiltás miatt, ezért nem teljes kerettel vágunk neki a mérkőzésnek. Küzdelmes meccsre számítok, mindkét csapat a győzelem megszerzésére törekszik majd. Jó szellemben, kellő önbizalommal és bátran kell játszanunk, hogy a célunkat elérjük. A saját játékunkra kell koncentrálnunk, és ha sikerül önmagunkat legyőzni, akkor sikeresek lehetünk.
Kiss Balázs, a Tószeg elnöke: – A vártnál gyengébben kezdtük a bajnokságot, de a játszottunk már többek között a Szolnoki MÁV-val is, ahol nem mi voltunk az esélyesek. Az Abádszalók ellen megszereztük az első győzelmünket, de szerdán a Szajol elleni meccs sem úgy sikerült, ahogy elképzeltük, de hozzá kell tenni, hogy több hiányzónk is volt. Kiélezett meccsre számítok a Cserkeszőlő ellen, amely szeretné megszerezni első pontjait, mi pedig szeretnénk növelni a már meglévőket. A pálya adottságai miatt nem sok hely lesz, emiatt a pontrúgásokra nagyobb szerep hárul. A hozzáállás meghatározó lesz és a hit, hogy elhiggyük, hogy megnyerhetjük a meccset.
Várható kezdőcsapatok:
Cserkeszőlő: Tóth Levente – Varga András, Nagy László, Pereczes Patrik, Panyik Norbert – Takács János, Hegedűs József, Farkas Márton, Viczián Ferenc – Urbán István, Márkus Zsolt.
Tószeg: Szabó Bence – Munkácsy Hunor, Skultéty Szabolcs, Boldizsár Máté, Strempel Erik – Szőke Géza, Balogh Dominik, Tóth Kristóf, Gazdag Gyula – Kovács Tamás, Urbán-Szabó Viktor.
A vármegye I. ötödik fordulójának további párosításai:
Szombat: Mezőtúr–Jászberény, Jánoshida–Kenderes, Cserkeszőlő–Tószeg, Szajol–Zagyvarékas, Lurkó Focimánia–Tiszaszentimre, Jászfényszaru–Törökszentmiklós, 15.30. Vasárnap: Kisújszállás–Rákóczifalva, Abádszalók–Szolnoki MÁV, 15.30.
