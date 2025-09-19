A Tószeg ellen szerezné meg első pontjait a Cserkeszőlő

A vármegye I. ötödik fordulójában több érdekes párosítást is rendeznek. Többek közt két alsóházi rangadót is, hiszen a Cserkeszőlő SE–Tószeg KSE és a Lurkó Focimánia–Tiszaszentimre KSE mérkőzéseken a pályaválasztók még pont nélkül állnak, de a vendégcsapatok sem szerepeltek eddig túl fényesen. A hétvége rangadója a Jászfényszaru VSE–Törökszentmiklósi FC összecsapás, ahol a tavalyi bajnokság bronzérmese a bajnokot fogadja majd, de a Mezőtúri AFC–Jászberényi FC találkozó is izgalmasnak ígérkezik.

A piros mezes Cserkeszőlő SE a Tószeg KSE ellen szerezné meg első pontját a vármegye I. idei szezonjában

Fotó: Pesti József / MW-archív



Cserkeszőlő SE–Tószeg KSE

Szombat, 15.30

Egyik csapat sem kezdte túl jól a bajnokságot. Bár Sallai Róbert, a Cserkeszőlő vezetőedzője elégedett volt többször is csapata teljesítményével, azonban pontot még nem tudtak szerezni. Mondhatni a sorsolás sem volt egyszerű, hiszen a Rákóczifalvával (4–0), a Kenderessel (2–1) és a Jászberénnyel (4–1) is megmérkőztek. Az első fordulóban azonban a Tiszaszentimre ellen reális esélyük volt a tiszazugiaknak a pontszerzésre, de nem tudtak vele élni.

A Tószeg sem kezdett jól, az első meccsen a létszámhiányos Zagyvarékastól kikapott (2–1), de vereséget szenvedett a nagyobb játékerőt képviselő Szolnoki MÁV-tól (6–1) és a Szajoltól is (8–3). Egyetlen győzelmét az Abádszalók (4–3) ellen aratta a csapat Kovács Tamás mesternégyesének köszönhetően. A tószegiek szerdán játszották le a hétvégéről elhalasztott mérkőzésüket a Szajol ellen, így talán fáradtabban várhatják a hétvégi találkozót, ami a Cserkeszőlő esélyeit növelheti.

Mesterszemmel

Sallai Róbert, a Cserkeszőlő vezetőedzője: – Az elmúlt hetekben nem néztünk ki rosszul, leszámítva az előző fordulót, de hiába játszottunk jó meccseket, pontokban ez mégsem mutatkozott meg. Becsülettel készülünk edzésről edzésre, a hétvégi mérkőzésen igyekszünk egy jó és eredményes játékot játszani. Jelen helyzetünkben minden pontnak jelentősége van, ezért hazai hályán természetesen a három pontra törekszünk. Több játékosunk is hiányzik majd sérülések és eltiltás miatt, ezért nem teljes kerettel vágunk neki a mérkőzésnek. Küzdelmes meccsre számítok, mindkét csapat a győzelem megszerzésére törekszik majd. Jó szellemben, kellő önbizalommal és bátran kell játszanunk, hogy a célunkat elérjük. A saját játékunkra kell koncentrálnunk, és ha sikerül önmagunkat legyőzni, akkor sikeresek lehetünk.