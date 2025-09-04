A maratoni világbajnokságon is vízre teszi hajóját Csikós Zsóka

A múltról annyit, hogy 1999-ben, 2007-ben és 2015-ben is a folyók városa, Győr adott otthon a maratoni világbajnokságnak, tehát immár negyedik alkalommal lehetnek itt a szakág legjobbjai, köztük a Szolnoki Kajak-Kenu Klub versenyzője, Csikós Zsóka is.

Csikós Zsóka most a maratoni vb-n akar bizonyítani

Forrás: MTI

Csikós Zsóka a maratoni vb-n is jó eséllyel dobogóra állhat

A két válogató alapján azt mondhatjuk, erős és motivált csapat állt össze, amelynek nagy része az idei, portugáliai Európa-bajnokságon is indult – fogalmazott Bauer Gyula, a maratoni válogatott vezetőedzője az nso.hu-nak. – Az előző héten közös edzőtábort tartottunk, ez nagyon hasznosnak bizonyult, gyakoroltuk a fordulókat, a ki- és beszállást, valamint a futószakaszokat. Biztos vagyok abban, hogy ez előnyünkre válik. Mind a négy szakág edzéseit figyeltem, fizikailag és mentálisan egyaránt topon vannak a kajak-kenusaink. Ha mindenki a tőle telhető legtöbbet nyújtja, és úgy teljesít, hogy annál nem képes többre, akkor a végén elégettnek kell lennünk. Szeretnénk érmet, érmeket nyerni mind a négy szakágban, s az lenne különösen nagyszerű, ha az aranyérem is összejönne mindenhol.

A női kajakosok közül tehát Csikós Zsóka is indul, méghozzá a 3,6 km-es rövid körös versenyben. A Szolnoki Kajak-Kenu Klub kiválósága előbb júniusban, Racicében három Eb-győzelmet aratott, majd a milánói vb-n 1000 méteren nyert, az olimpiai számban, 500 méteren pedig bronzérmet szerzett. Harmadik számában, 5000 méteren kormányhiba miatt nem volt esélye az éremszerzésre, de így is a bravúros ötödik helyet szerezte meg.

Zsóka egyik legnagyobb vetélytársa honfitársa, a sokszoros világbajnok Kiszlli Vanda lesz. A szolnoki kajakoshölgy csütörtökön 11-kor rajtol az előfutamban, a döntőt pedig pénteken 17.30-tól rendezik.