A rövidkörös, vagyis a 3.6 kilométeres távot három körben teljesítették a sportolók, körönként egy 100 méteres futószakasszal megspékelve. Ebben a számban indult a Szolnoki Kajak-Kenu Klub kiválósága, Csikós Zsóka, aki a gyorsasági világversenyeken az idén négy arany- és egy bronzérmet is szerzett. Hírportálunknak azt mondta szerda este, hogy egy dobogós helyezéssel már elégedett lenne, hiszen a szakág sokszoros világbajnokai Kiszli Vanda és svéd Melina Andersson is ott lesznek a mezőnyben. A délelőtti első előfutamban épp a címvédő svéd riválisa mögött végzett a második helyen.

Csikós Zsóka a győri világbajnokságon sem talált legyőzőre

Forrás: kajakkenusport.hu

Csikós Zsóka újabb világbajnoki címet szerzett

A délutáni fináléban a szolnoki kajakoshölgy mit sem törődött az esélyekkel, ismét kitett magáért, újabb világbajnoki címmel koronázta meg idei teljesítményét, míg Kiszli Vanda bronzérmes lett. A kajakkenusport beszámolója szerint az első körben Zsóka és Andersson emelkedett ki, ám a futás utáni beszállásnál a svéd hibázott és visszacsúszott a Kiszli Vanda vezette üldözőbolyba. Zsóka innentől nyugodtan versenyezhetett, győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben.

– Általában én szoktam hibázni, most nem így történt. Nagyon örülök, hogy sikerült nyernem – értékelt Csikós. – Nem is gondoltam volna, hogy egy hazai világverseny ennyit tud adni, a közönség nagyon sokat segített. Kicsit nehéz volt átfókuszálni a gyorsasági vb után, de örülök, hogy sikeresen tudtam teljesíteni ezt a másfél hetet.