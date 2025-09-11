szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Darts

4 órája

Ausztriában is sikeresen szerepeltek vármegyénk dartsosai

Címkék#Kovács Tamara#Turai Krisztina#Death Angel Open#WDF Lower Austrian Masters

Ausztriában mérették meg magukat vármegyénk dartsosai, ahonnan Turai Krisztina és Kovács Tamara is éremmel térhetett haza.

Kovács Levente

Ausztriában versenyeztek hétvégén vármegyénk dartsosai. Szombaton a WDF Lower Austrian Masters viadalon a rákócziújfalui Turai Krisztina az ifjúsági lány kategóriában bronzérmes lett, a felnőtt mezőnyben pedig a 33. helyen zárt. A szolnoki Kovács Tamara az U23-as lányok között az ezüstérmet szerezte meg, a felnőtteknél pedig a 17. helyen végzett.

Kovács Tamara a második helyen végzett Ausztriában a WDF Lower Austrian Masters versenyen
Forrás: Österreichischer Darts Verband/ Facebook

Vasárnap a Death Angel Open versenyen Turai Krisztina második lett az ifjúsági lány kategóriában, míg Kovács Tamara a dobogó legalsó fokára állhatott az U23-as lányoknál, míg felnőtteknél itt is a 17. helyen zárt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu