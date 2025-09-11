Ausztriában is sikeresen szerepeltek vármegyénk dartsosai

Ausztriában versenyeztek hétvégén vármegyénk dartsosai. Szombaton a WDF Lower Austrian Masters viadalon a rákócziújfalui Turai Krisztina az ifjúsági lány kategóriában bronzérmes lett, a felnőtt mezőnyben pedig a 33. helyen zárt. A szolnoki Kovács Tamara az U23-as lányok között az ezüstérmet szerezte meg, a felnőtteknél pedig a 17. helyen végzett.

Forrás: Österreichischer Darts Verband/ Facebook

Vasárnap a Death Angel Open versenyen Turai Krisztina második lett az ifjúsági lány kategóriában, míg Kovács Tamara a dobogó legalsó fokára állhatott az U23-as lányoknál, míg felnőtteknél itt is a 17. helyen zárt.