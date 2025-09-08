Filutás Viktor Európa leggyorsabb bringása

A hétvégén Erfurt adott otthont a derni és stéher Európa-bajnokságnak, melynek Filutás Viktor személyében magyar, illetve karcagi indulója is volt. A stéher a pályakerékpározás motorvezetéses száma, amikor a bringások csak alig néhány milliméterrel haladnak a motor mögött. Általában meghatározott távon (25, 30, vagy 40 kilométer), vagy adott idő alatt (általában egy óra) mérik össze erejüket.

Az Európa-bajnoki dobogó tetején Filutás Viktor (jobbra) és motorosa Peter Bäuerlein

Fotó: Karcag Cycling ÉPKER TEAM

A korábbi kétszeres országúti bajnok, számtalan pályabajnoki címmel és nem mellesleg a egyórás országos rekorddal is büszkélkedő Filutás a leggyorsabb előfutam megnyerésével kvalifikált a döntőbe, ahol igencsak komoly kockázatot vállalva már a verseny legelején támadott. Taktikája bejött, ugyanis végül magabiztosan szerezte meg az Európa-bajnoki címet, na meg az ezzel együtt járó megkülönböztető trikót, a holland Reiner Honig és a német Luca Harter előtt.

– Három előfutamot rendeztek, mindegyikből az első két helyezett jutott tovább egyenes ágon, plusz a két leggyorsabból a harmadikok, így alakult ki a nyolcas döntő – értékelt a díjátadót követően Filutás. – A rajtpozíciókat sorsolják, mi pedig jó számot húztunk, így az volt a cél, hogy futamgyőztesként jussunk tovább.

Az előfutamokban 25 kilométer várt a versenyzőkre, míg a döntő egy óráig tartott, így utóbbi egy kissé más taktikát igényelt.

A leggyorsabb páros, Filutás Viktor (jobbra) és motorosa Peter Bäuerlein

– Nagyon sokat beszéltünk a motorosommal arról, hogy mi legyen a döntőben a taktika – tért ki a fináléra Viktor. – A sorsolás ugyan nagyon sok mindent eldönt, azonban az egyórás futam olyan, mint egy tizenkét menetes ökölvívó meccs. Végül úgy döntöttem, hogy nem érdekel hányadik helyről indulunk, azonnal támadni kell és meg kell próbálni az ellenfeleknek még az életkedvét is elvenni. Ez pedig így is történt, így a verseny harmadik percében már vezettünk. Nagyon nehéz volt megcsinálni az első körelőnyt, a másodikat viszont már annál könnyebb, mivel a riválisaim fejben viszonylag hamar feladták. Az első néhány kör viszont elképesztő csatát hozott, többször is azt hittem, hogy itt a vége.

Így értékelte a finálét Filutás Viktor

A döntőbe Viktor mellé négy német, valamint egy-egy svájci, francia és holland versenyző került. A legnagyobb német sztár a második körhátrányát követően feladata a versenyt, a korábbi kétszeres Euróba-bajnok Honignek, aki előzetesen a legnagyobb favorit volt, pedig be kellett érnie az ezüstéremmel.