Filutás Viktor Eb-győzteshez méltón versenyzett

A németországi Forstban rendezték az Európa-bajnokság úgynevezett revans versenyét, ahol a Karcag Cycling ÉPKAR Team bringása, Filutás Viktor, mint a stéher szakág Európa-bajnoka állt rajthoz. A stéher versenyről még annyit, hogy a pályakerékpározás motorvezetéses számáról van szó, amikor a kerékpárosok csak alig néhány milliméterrel haladnak a motor mögött. Általában meghatározott távon (25, 30, vagy 40 kilométer), vagy adott idő alatt (általában egy óra) mérik össze tudásukat.

Filutás Viktor (balról a negyedik) ismét a dobogó tetejére állhatott

Forrás: Karcag Cycling ÉPKAR Team

Forstban nem voltak egyszerűek a futamok, hiszen volt olyan, amelynek átlaga 72,4 kilométer/óra volt, ám Viktor tarthatatlannak bizonyult, így motorvezetőjével, a német Peter Bäuerleinnel egyetemben itt sem talált legyőzőre.

– Életem első stéher versenyén negyedik lettem itt még 2019-ben – nyilatkozta Filutás Viktor. – Azóta voltam már többször második és harmadik, s lám most nyernem is sikerült. Nem volt könnyű viadal, mondjuk úgy, hogy vérre ment, hiszen szó szerint szerettek volna revansot venni rajtam a többiek. És mint tudjuk, ezúttal sem talált legyőzőre a karcagiak kiválósága.