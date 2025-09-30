szeptember 30., kedd

Futsal

28 perce

A Lurkó nyerte a megyei rangadót

Címkék#NB III#Lurkó Focimánia#futsal

A férfifutsal NB III. Középkeleti csoportjában is útjára indult focilabda. Régiónkból öt csapat is érdekelt a küzdelmekben.

Varga Csaba

A futsalbajnokság rögtön megyei rangadóval indult, a Bánhalma a Lurkó Focimánia csapatát fogadta a kunhegyesi sportcsarnokban. Már az első félidőben is a vendégek irányították a játékot, akik négygólos előnyt építettek fel, 2–6. A fordulást követően a hazaiak felzárkóztak két gólra, a Lurkó azonban egy 4–1-es rohammal eldöntötte a mérkőzést. A jászberényi és jászfényszarui játékosokból is álló farmosi együttes is fölényes sikerrel nyitotta a szezont.

Elrajtolt a futsal NB III.-as bajnokság a hétvégén
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Bánhalma–Lurkó Focimánia 5–10 (2–6)

Gólszerzők: Házi N. 2, Házi Cs., Virág, Kiss I., ill. Máté M. 4, Soltész-Nagy 3, Dobrosi 2, Tóth B.

Farmos Jász Futsal–Eger SE 11–3 (3–1)

Gólszerzők: Pikó 3, Palcsó 2, Konkoly, Petrányi, Gattyán, Bartalis, Váradi, ill. Vitányi 2, Orosz.

A Szászberek SE–Abony KID SE meccset majd december 2-án rendezik meg.

