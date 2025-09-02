Szolnokiak győzedelmeskedtek a XII. Gereblye Kupán

Tíz év sorozatos győzelem után tavaly egy fővárosi páros elvitte a Gereblye kupa trófeáját Szolnokról. A helyi tengósok szerették volna ezt visszahódítani a szombati rendezvényen, ami végül is az Ács Károly, Fazekas Péter, Rokszin Ádám csapatnak sikerült is, magabiztos játékkal utasították maguk mögé a mezőnyt.

Az Ács Károly, Fazekas Péter, Rokszin Ádám trió állhatott fel a dobogó tetejére az idei Gereblye Kupa után

Fotó: Beküldött

Azt a mezőnyt, ami tizenhárom párosból, illetve hármasból (megengedett, hogy egy tartalék játékos is a csapat tagja legyen) állt, közöttük több szolnoki gárdával. Az idő is kegyes volt a résztvevőkhöz, a Szolnoki Teniszcentrum jól előkészített pályáin remek mérkőzéseken dőlt el a kupa sorsa. Külön öröm volt a házigazdák számára, hogy nemcsak simán hazai győzelem született, a döntőt is sajátjaikkal vívták. Így világossá vált, hogy Szolnokon marad a kupa, kettejük mérkőzésének színvonala pedig minden igényt kielégített, és méltó módon tisztelegtek Balla Endre emléke előtt.

A Gereblye Kupa végeredménye:

1. Ács Károly, Fazekas Péter, Rokszin Ádám (Szolnok), 2. Cziczás Sándor, Cziczás Martin, Orosz Zsolt, 3. Beke Zsolt, Berta Mihály (Budapest).

A torna legjobb játékosának Rokszin Ádámot választották a szervezők.