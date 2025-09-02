szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lábtenisz

1 órája

Szolnokiak győzedelmeskedtek a XII. Gereblye Kupán

Címkék#Rokszin Ádám#Balla Endre#Gereblye Kupa#Lábtenisz

Szolnokon gyűlt össze a tengósok színe-java szombaton. Idén tizenkettedik alkalommal rendezték meg ugyanis a Gereblye Kupa versenyét, mellyel a tizenegy évvel ezelőtt elhunyt Balla Endre előtt tisztelegnek.

Jegesi László

Tíz év sorozatos győzelem után tavaly egy fővárosi páros elvitte a Gereblye kupa trófeáját Szolnokról. A helyi tengósok szerették volna ezt visszahódítani a szombati rendezvényen, ami végül is az Ács Károly, Fazekas Péter, Rokszin Ádám csapatnak sikerült is, magabiztos játékkal utasították maguk mögé a mezőnyt.

Gereblye Kupa, lábtenisz, Rokszin Ádám, Ács Károly, Fazekas Péter
Az Ács Károly, Fazekas Péter, Rokszin Ádám trió állhatott fel a dobogó tetejére az idei Gereblye Kupa után
Fotó: Beküldött

Azt a mezőnyt, ami tizenhárom párosból, illetve hármasból (megengedett, hogy egy tartalék játékos is a csapat tagja legyen) állt, közöttük több szolnoki gárdával. Az idő is kegyes volt a résztvevőkhöz, a Szolnoki Teniszcentrum jól előkészített pályáin remek mérkőzéseken dőlt el a kupa sorsa. Külön öröm volt a házigazdák számára, hogy nemcsak simán hazai győzelem született, a döntőt is sajátjaikkal vívták. Így világossá vált, hogy Szolnokon marad a kupa, kettejük mérkőzésének színvonala pedig minden igényt kielégített, és méltó módon tisztelegtek Balla Endre emléke előtt.

A Gereblye Kupa végeredménye: 

1. Ács Károly, Fazekas Péter, Rokszin Ádám (Szolnok), 2. Cziczás Sándor, Cziczás Martin, Orosz Zsolt, 3. Beke Zsolt, Berta Mihály (Budapest).

A torna legjobb játékosának Rokszin Ádámot választották a szervezők.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu