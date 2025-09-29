Bravúros győzelemmel rajtolt a JKSE – galériával

Hamar hozzá látott mindkét csapat a ponttermeléshez, a hazaiak két gólgyártója, Csaba György és James Kinney mellett Pucz Zalán és Kámán Bálint is hozzászólt a mérkőzéshez. Nagy csapat folyt a pályán a vendégek sem hagyták magukat ott loholtak a JKSE nyomában. A folytatásban azonban tovább pörgette a játékot a hazai legénység, amely tovább szigorította védekezését, és így 13 pontos előnnyel zárta az első félidőt, 51–38. A térfélcsere után triplákkal próbált felzárkózni a Vasas, a berényieknek azonban mindenre volt válaszuk. A záró felvonásban azonban tovább nyomult a fővárosi együttes, már csak négypont volt a hátrányuk. A hazai azonban még időben kapcsoltak, a Kinney–Csaba duó vezetésével behúzták a meccset, a szurkolótábor nagy örömére. A folytatásban vasárnap este egy másik bajnokesélyes gárda, a Fót otthonában lépnek majd pályára a jászberényi kosarasok.

Így látták a szakemberek a meccset

Szarvas Gábor, a JKSE edzője: – Úgy érzem, hogy mentálisan jól felkészültünk erre a mérkőzésre. Az önbizalmát szerettem volna felépíteni mindenkinek arra a szintre, hogy versenyképesek legyünk a liga egyik legfizikálisabb csapata ellen. Úgy érzem, hogy az ellenfelünk minden taktikai húzására tudtunk reagálni. Volt egy taktikánk, amivel védtük a festéket, hiszen borzasztóan kemény centerei vannak a Vasasnak. Ennek az volt a gyenge pontja, hogy a Vasas triplázóit feladtuk, s a második félidő derekán volt egy olyan periódus, amikor ezek a játékosok bizony betaláltak a gyűrűbe. Ezzel tudtak egy kicsit visszajönni a meccsbe, de utána James Kinney hátára vette a csapatot, s azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg ezt a nagyszerű találkozót.

Stephen Arigbabu, Vasas Akadémia edzője: – Végig nagy intenzitással, ugyanakkor végtelenül következetesen játszottak a jászberényiek, ennek lett eredménye a győzelmük. Az első félidőben ötvenegy pontot kaptunk, ami lendületet és önbizalmat adott az ellenfelünknek. Ez volt a fő oka a vereségünknek. Annak ellenére, hogy a második félidőben sikerült visszajönnünk és még a győzelemhez is közel kerültünk. Tanulságként tekintünk vissza a mérkőzésre, azon dolgozunk a továbbiakban, hogy a meccsek legelső perctől kezdve bebiztosítsuk magunkat.