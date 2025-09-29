szeptember 29., hétfő

Kosárlabda

1 órája

Bravúros győzelemmel rajtolt a JKSE – galériával

Címkék

A másodosztályú bajnokság nyitófordulójában a hazai pályán játszó Jászberényi KSE kellemes meglepetésre felülmúlta az elmúlt évadban bronzérmes Vasas Akadémia együttesét.

Varga Csaba

A felek az elmúlt évadban egyaránt nyerték az egymással szembeni hazai meccseiket. Most sem történt másképp a nyáron alapos vérátömlesztésen átesett Jászberényi KSE végig vezetve legyőzték a dobogóra aspiráló fővárosi ellenfelüket.

Jászberényi kse
A fehér mezes Jászberényi KSE jól játszva nyerték meg első meccsüket
Fotó: Pesti József

Jászberényi KSE–Vasas Akadémia 91–82 (31–25, 20–13, 20–21, 20–23)

Jászberény, 400 néző. V.: Sallai I., Domán I., Marton P.
JKSE: KINNEY 27/12, Pucz 6/6, CSABA GY. 27/12, GERÖLY 8/6, Zsók 3. Csere: KÁMÁN 11/3, Cvijin 8/6, Hőgye A. 1, Német Á., Szálkai. Edző: Szarvas Gábor.
Vasas: TAKÁCS D. 16/6, PLEESZ G. 13/6, Bérces 17/15, Pleesz Á., Olasz 10. Csere: ANDRÁSSY 17, Makkos 5, Krasovec 4, Zöldi. Edző: Stephen Arigbabu.

Jászberényi KSE–Vasas Akadémia 91–82

Fotók: Pesti József

Hamar hozzá látott mindkét csapat a ponttermeléshez, a hazaiak két gólgyártója, Csaba György és James Kinney mellett Pucz Zalán és Kámán Bálint is hozzászólt a mérkőzéshez. Nagy csapat folyt a pályán a vendégek sem hagyták magukat ott loholtak a JKSE nyomában. A folytatásban azonban tovább pörgette a játékot a hazai legénység, amely tovább szigorította védekezését, és így 13 pontos előnnyel zárta az első félidőt, 51–38. A térfélcsere után triplákkal próbált felzárkózni a Vasas, a berényieknek azonban mindenre volt válaszuk. A záró felvonásban azonban tovább nyomult a fővárosi együttes, már csak négypont volt a hátrányuk. A hazai azonban még időben kapcsoltak, a Kinney–Csaba duó vezetésével behúzták a meccset, a szurkolótábor nagy örömére. A folytatásban vasárnap este egy másik bajnokesélyes gárda, a Fót otthonában lépnek majd pályára a jászberényi kosarasok.

Így látták a szakemberek a meccset
Szarvas Gábor, a JKSE edzője: – Úgy érzem, hogy mentálisan jól felkészültünk erre a mérkőzésre. Az önbizalmát szerettem volna felépíteni mindenkinek arra a szintre, hogy versenyképesek legyünk a liga egyik legfizikálisabb csapata ellen. Úgy érzem, hogy az ellenfelünk minden taktikai húzására tudtunk reagálni. Volt egy taktikánk, amivel védtük a festéket, hiszen borzasztóan kemény centerei vannak a Vasasnak. Ennek az volt a gyenge pontja, hogy a Vasas triplázóit feladtuk, s a második félidő derekán volt egy olyan periódus, amikor ezek a játékosok bizony betaláltak a gyűrűbe. Ezzel tudtak egy kicsit visszajönni a meccsbe, de utána James Kinney hátára vette a csapatot, s azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg ezt a nagyszerű találkozót.
Stephen Arigbabu, Vasas Akadémia edzője: – Végig nagy intenzitással, ugyanakkor végtelenül következetesen játszottak a jászberényiek, ennek lett eredménye a győzelmük. Az első félidőben ötvenegy pontot kaptunk, ami lendületet és önbizalmat adott az ellenfelünknek. Ez volt a fő oka a vereségünknek. Annak ellenére, hogy a második félidőben sikerült visszajönnünk és még a győzelemhez is közel kerültünk. Tanulságként tekintünk vissza a mérkőzésre, azon dolgozunk a továbbiakban, hogy a meccsek legelső perctől kezdve bebiztosítsuk magunkat.

További eredmények: Tiszaújváros–Nyíregyháza 77–91, Salgótarján– MEAFC 74–100, TF-BP–Óbudai Kaszások 70–93, MAFC–Veszprém 91–77, Pécsi VSK–BKG Prima Akadémia 88–97, Phoenix-MT Fót–DEAC U23 102–62.

 

