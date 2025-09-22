szeptember 22., hétfő

Kosárlabda

1 órája

Győzelemmel hangolt a bajnoki rajtra a JKSE

Címkék#Jászberényi KSE#felkészülési mérkőzés#kosárlabda

A vasárnapi bajnoki nyitány előtti utolsó tesztmeccsén a Jászberényi KSE kosárlabdacsapata tizenkét ponttal legyőzte az ugyancsak az NB I/B Piros-csoportjában szereplő TF-Budapest együttesét.

Varga Csaba

A hazaiaknál jó hír volt, hogy sérülése után játékra jelentkezett egyik alapemberük, Csaba György, ellenben Zsók Áron még nem volt bevethető a meccsen. A jászberényiek szinte végig kontrolálták a játékot, és lehet mondani, hogy magabiztosan győzték le fővárosi vetélytársukat.

Jászberényi KSE
Cvijin Patrik (labdával) ismét eredményesen játszott
Forrás: Pesti József/MW-archív

Jászberényi KSE–TF-Budapest 88–76 (22–19, 26–19, 22–22, 18–16) JKSE: Kinney 18/3, Szálkai 4, Geröly 9/9, Csaba Gy. 10/3, Hőgye 4. Cserék: Cvijin 18/9, Pucz 13/6 Kámán 12, Német Á. Edző: Szarvas Gábor.

– A felkészülés hatodik hetét két győzelemmel zártuk – mondta a klub honlapjának Szarvas Gábor, a JKSE edzője. – Szerdán a Veszprém ellen 75 pontot kaptunk a rendes játékidőben, ma 76-ot. Mindkét meccsen kaptunk 10-15 leindítás pontot, ki nem kényszerített hibáink után, emellett 10-10 pontot egyéni védekezési hibák, dekoncentráltság miatt. Ebben javulnunk kell, mert csak a kevés kapott pont hozhat számunkra sikert hosszútávon. Ma még Zsók Áron hiányzott a csapatból, de hétfőtől teljes kerettel tudjuk megkezdeni a felkészülést a Vasas elleni első fordulóra.

A nyitányon tehát vasárnap 17 órától az elmúlt évadban bronzérmes Vasas Akadémia csapatát fogadja a JKSE.

