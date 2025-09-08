szeptember 8., hétfő

Kosárlabda

Második helyen zárt a JKSE Nagykőrösön

Címkék#Szarvas Gábor#Jászberényi KSE#Lucifer Kupa

Immár 7. alakalommal rendezték meg Nagykőrösön a Lucifer Kupa küzdelmeit, amely a legendás nagykőrösi testnevelőnek, edzőnek Molnár Ferencnek állít emléket, akit mindenki csak Luciferként ismert. A tornára meghívták az NB I/B Piros-csoportjában érdekelt Jászberényi KSE gárdáját is, mellettük három NBI/B Zöld-csoportos együttes a Békéscsaba, a BUDAFOK és a Nagykőrösi Sólymok alkotta a mezőnyt. A jászberényiek, miután a döntőben kikaptak vendéglátóktól, a második helyen zárták a tornát.

Varga Csaba

Az első elődöntőben a tartalékosan, két alapemberük, Csaba György és James Kinney nélkül felálló Jászberényi KSE óriási csatában verte fővárosi vetélytársát.

jászberényi kse
Zsók Áron (balra) és Szalkai Gordon is küzdöttek, hajtottak a tornán a Jászberényi KSE jó szerepléséért
Fotó: Pesti József (MW archív)

Jászberényi KSE–BUDAFOK 70–64 (19–13, 15–26, 21–11, 15–14)

JKSE: Pucz, 17/9, Kámán 16/3, Geröly 12/6, Cvijin 10, Zsók 8. Csere: Hőgye 6, Szálkai, Német Á. Edző: Szarvas Gábor.

– Jó ritmusban kezdtük a mérkőzést – mondta értékelésében, Szarvas Gábor. – A második negyedben volt egy szakasz, amikor túl sokat hibáztunk és ezzel magunkra húztuk az ellenfelünket. A második félidőben fault problémáink voltak, de úgy érzem kellően higgadtan reagáltunk erre, tudtuk kezelni a helyzetet. Örülök a kevés kapott pontnak, azonban redukálnunk kell az eladott labdáink számát.

A másik párban a Nagykőrös 67–64-re legyőzte a Békéscsabát, így két, korábban az NB I/A csoportjában is megforduló csapat, a Nagykőrös és a Jászberény játszotta a kupadöntőt.

Szép számú közönség, mintegy 500 néző előtt kezdődött az összecsapás. Az elején potyogtak a pontok mindkét oldalon, a jászságiak azonban negyedóráig vezettek, mert jó százalékkal szórták a triplákat. A félidő hajrájában azonban a hazaiak a válogatottat is megjárt center, Csorvási Milán vezérletével fordítottak az álláson. A térfélcsere után tartotta 8-10 pontos előnyét Nagykőrös, a vendégek küzdöttek, hajtottak, de a fontos pillanatokban rendre hibáztak. A vendéglátók pedig megnyerték a meccset, és ezzel a tornagyőzelmet is megszerezték.

Nagykőrösi Sólymok–Jászberényi KSE 85–74 (24–28, 24–17, 17–12, 20–17)

JKSE: Pucz 17/15, Kámán 16/12, Cvijin 12/3, Geröly 9/3, Zsók 8. Csere: Szálkai 8/3, Német Á. 4/3, Hőgye. Edző: Szarvas Gábor.

– Gratulálok a Nagykőrösi Sólymoknak a tornagyőzelemhez – értékelt Szarvas edző. – Kiváló hangulat volt a döntőben és egy jó mérkőzést láthattak a nézők. A csapatunk akaratával, lelkesedésével és küzdeni tudásával elégedett vagyok. A gyorsindításainkban sokszor hoztunk rossz döntést és sok ziccert hibáztunk, ez volt a különbség a két csapat között. Jó úton járunk, elégedett vagyok a negyedik hét végén mutatott játékunkkal. Hétfőtől pedig csatlakozik hozzánk az amerikai légiósunk, amivel bízom benne, hogy a játékunk színvonala is fejlődni fog.

A Lucifer Kupa végén különdíjakat is adtak át: Pucz Zalán lett a gólkirály, míg Kámán Bálint bizonyult a torna legjobb játékosának.

 

