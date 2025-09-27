Rajt előtt a jászberényi kosarasok

A lebonyolításról annyit, hogy az alapszakaszban oda-vissza alapon 26 meccset játszanak a csapatok, ezt követően az 1–8. helyen záró együttesek a negyeddöntőben, míg a többiek a 9–14. helyért folytatják a csatározásaikat. Továbbra is csak a bajnok jut fel az A csoportba, míg az utolsó helyezett kiesik, a 13. helyezett pedig osztályozót fog játszani. A szabályokról még annyit, hogy az A csoporttal ellentétben a B ligában csak egy külföldi játékos nevezhető, és egy 2005-ben született vagy annál fiatalabb játékosnak végig a pályán kell lennie a mérkőzéseken.

James Kinney (labdával) immár csapatkapitányként is segítheti a Jászberényi KSE-t

Fotó: Pesti József

Immáron az ötödik évadját kezdi a Jászberényi KSE a másodosztályban, a legutóbbi tizenegyedik helyezés után idén előrébb akarnak végezni, a legjobb nyolc közé jutást célozzák meg. A vezetőedzői teendőket továbbra is Szarvas Gábor látja el. A játékosállományban azonban történtek változások hét kosárlabdázó: Boka-Magó Áron (Fót), Pintér Dávid (Basket Parete, Olaszország), Oroszi Bence és Csomos Kristóf (Pénzügyőr), Csák Bence (Evolituon Szolnok), Csabai Botond, valamint Dékány Imre másutt folytatja pályafutását. Ellenben érkezett öt játékos, Geröly Márton (Nyíregyháza), Cvijin Patrik (Békéscsaba), Kámán Bálint (Győr), Hőgye Attila (Nagykőrös) és Pucz Zalán (Kaposvár). A JKSE-tábor legnagyobb örömére a két rutinos kulcsember Csaba György és James Kinney mellett Zsók Áron, Német Ákos, Szálkai Gordon, Turjányi Márk, Hamar Barnabás és Sárközy Zsombor a következő évadban is csapatukat erősíti.

– A karakter, motiváltság és kosárlabdatudás volt a három kritérium a keretünk kialakításánál – mondta Szarvas Gábor, a BB1.hu-nak. – Egyik edzőmeccsen sem tudtunk teljes csapattal szerepelni, így az első három-négy forduló még a csapatépítésről fog szólni. A rájátszást érő 1–8. helyek egyikét céloztuk meg, amit egy nagyon nehéz feladat lesz elérni, de meg fogunk dolgozni érte.

A jászberényiek első vetélytársa az elmúlt évadban bronzérmes Vasas Akadémia együttese lesz vasárnap kora este, amelynek soraiban nem történtek jelentős változások, céljuk az A csoportba jutás. Úgy, hogy már a rajton fel van adva a lecke, de nem megoldhatatlan a feladat a jászberényi kosarasok számára.