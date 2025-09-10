Triplaesőt rendeztek a jászberényi kosarasok

A nagykőrösi torna után a Zöld-csoportos Százhalombattát fogadta a Jászberényi KSE. A kék-fehérek végig kontrollálták a játékot, de vendégeik ott loholtak a nyakukban, és csak a hajrában biztosították győzelmüket.

Zsók Áron jól teljesített a palánkok alatt a Jászberényi KSE Százhalombatta elleni felkészülési mérkőzésén

Fotó: Pesti József (MW archív)

Jászberényi KSE–Százhalombatta 83–68 (18–16, 22–19, 26–22, 17–11)

JKSE: Pucz 24/15, Kámán 9/3, Cvijin 8/6, Geröly 24/15, Zsók 6. Csere: Német Á. 8/3, Hamar 2, Sárközy 2, Turjányi, Hőgye. Edző: Szarvas Gábor.

– Jól dobtunk most is kintről, 14 triplát szórtunk, és kiosztottunk 23 gólpasszt egymásnak. Örülök a győzelemnek és annak, hogy sok lehetőséget tudtam adni a fiataljainknak, akik élni tudtak a lehetőséggel – mondta Szarvas Gábor.

A jászberényi játékosoknak nem sok pihenőjük lesz, hiszen e hétvégén hazai rendezésű tornán szerepelnek majd, amelyen várhatóan két kulcsemberük, Csaba György és James Kinney is pályára lép a Bercsényi Játékcsarnokban.