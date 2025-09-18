szeptember 18., csütörtök

Kosárlabda

1 órája

A hosszabbításban győzött a Jászberényi KSE

Címkék#Jászberényi KSE#felkészülési mérkőzés#kosárlabda

Tíz nappal az NB I/B-s bajnokság rajtja előtt újabb tesztmeccset játszott a berényiek, akiknek az újonc veszprémi csapat volt a vendége. Végül óriási csatában, hosszabbítást követően a Jászberényi KSE diadalmaskodott.

Varga Csaba

A Jászberényi KSE soraiban ezúttal sem szerepelt Csaba György és Zsók Áron, ám nélkülük is legyőzték, a több, korábban az A csoportban megforduló játékosokkal felálló veszprémieket.

Jászberényi KSE, James Kinney, kosárlabda
James Kinney (balra) szerezte a Jászberényi KSE játékosai közül a legtöbb pontot
Fotó: Pesti József

Jászberényi KSE–Veszprém KK 98–84 (19–11, 21–19, 17–27, 18–18, 23–9) – hosszabbítás után

Jászberény, 100 néző. V.: Kozma P., Fehérvári G., Fenyvesi Z.

JKSE: Kinney 24/3, Szálkai 10/6, Kámán 10/3, Geröly 10/3, Hőgye. Cserék: Pucz 23/12, Cvijin 15/9, Német Á. 6/6, Hajduk, Sárközi. Edző: Szarvas Gábor. 

Veszprém: Frank 10/6, Gera 8, Kocsis 22, Krkljes 3, Bonifert 22. Cserék: Kass 16/9, Kelechi 3, Bogdán Lintner, Valkó. Edző: Kostis Fivos.

Szinte végig a JKSE gárdája kontrolálta a játékot, és volt olyan időszak, amikor 10-12 ponttal is vezetett. Az egykoron az Olajban nevelkedő Frank Áron irányításával azonban a vendégek a végjátékban döntetlenre mentették a meccset. A hosszabbításban viszont a berényiek alaposan megszórták ellenfelüket és nyertek.

– A támadójátékunkkal elégedett lehetek, hiszen 98 pontot dobtunk, 14 triplával, úgy, hogy hatan dobtak 10 pont fölött – mondta a lefújás után Szarvas Gábor edző, a klub Facebook-oldalán. – Ez annak tükrében szép teljesítmény, hogy kedden volt az első olyan edzésünk, amikor a teljes keret a rendelkezésemre állt. A felkészülés finisébe érkezve, a feladat az, hogy pontosítsuk a szerepeket és limitáljuk a hibákat. Elismerésem a csapatnak, különösen a hosszabbításban nyújtott teljesítménynek örülök.

