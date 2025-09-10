Egyedülálló élményben lehet része a lányoknak a jászberényi jégcsarnokban

Egyedülálló élményben lehet része azoknak a lányoknak, akik érdeklődnek a jégkorong iránt és kilátogatnak szombaton a jászberényi jégcsarnokba.

A legfiatalabbak is megismerkedhetnek a jégkoronggal a Jászberény Jégcsarnokban

Fotó: Illusztráció: shutterstock.com

Lányok, most Ti jöttök! A Lehel HC – Jászberény jégkorongcsapata szeretettel vár minden 4 évesnél idősebb leányt a Nyílt Korcsolya- és Jégkorong Napra! Ez a nap remek lehetőség arra, hogy kipróbáld a korcsolyázást, a cselezést, a kapuralövést, és megtapasztald, milyen élmény a jégkorong világa! – olvasható a Lehel HC Facebook-oldalán.

Mikor és hova kell menni?

Az érdeklődőket a játékos programra szombaton 9 órától várják a jászberényi jégcsarnokba. A részvétel ingyenes. A biztonság érdekében mindenkinek kötelező a sisakviselés. Akinek van jégkorong felszerelése, az nyugodtan vigye magával.

Mennyire biztonságos a jégkorong a lányok számára?

A jégkorong lányok számára is biztonságos. Női játékos korosztálytól függetlenül csak teljes arcvédő ráccsal vagy plexivel versenyezhet. 18 év alatt nyakvédő használata is kötelező olvasható a Magyar Jégkorong Szövetség oldalán.

Ezen kívül számos egyéb speciális szabály vonatkozik az utánpótlás korosztályokra. Az U8-as és U10-es korcsoportban tilos a testjáték. A gyerekek fokozatosan, U14-től sajátítják el az ütközések technikáját. A testjátékon túl a pattintott lövés sem megengedett szuperminiben és miniben. A szupermini, mini és előkészítő korosztályokban nem számolják az eredményt sem. Ebben a korban még nem a győzelem a fontos, a minél jobb teljesítmény, hanem az, hogy a gyerekek megszeressék a játékot, szeressenek jégkorongozni és meccsekre járni. Az eredménnyel később is ráérnek foglalkozni.

A nettó jégkorong játékidő is eltérő. Az U8-as és U10-es korosztályban futóórával mérik az időt, ami azt jelenti, hogy játékmegszakításnál sem állítják meg az órát, csak a játékrészek között. Az utánpótlásra vonatkozó speciális szabályokról itt található egy gyűjtés.

A nagyoknál egy hajszálon múlt az érem

A Lehel HC nagy reményekkel vágott neki az Andersen Liga 2024/2025-ös idényének, és sokáig úgy tűnt, reális esélye lehet a döntőbe jutásra. Azonban az utolsó mérkőzésen nagy csatában maradt le a dobogóról a Lehel HC, amely a bronzmérkőzésen hazai pályán 4–2-es vereséget szenvedett a Vasas SC-től.