szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem érdemes kihagyni

19 perce

Egyedülálló élményben lehet része a lányoknak a jászberényi jégcsarnokban

Címkék#jégkorong#gyerek#Lehel HC#kapuralövés

Ilyen lehetőséget csak ritkán találni. Izgalmas és élménydús program vár a lányokra a jászberényi jégcsarnokban.

Bátori Attila

Egyedülálló élményben lehet része azoknak a lányoknak, akik érdeklődnek a jégkorong iránt és kilátogatnak szombaton a jászberényi jégcsarnokba.

A legfiatalabb korosztályt várják jégkorongozni
A legfiatalabbak is megismerkedhetnek a jégkoronggal a Jászberény Jégcsarnokban
Fotó: Illusztráció: shutterstock.com

Lányok, most Ti jöttök! A Lehel HC – Jászberény jégkorongcsapata szeretettel vár minden 4 évesnél idősebb leányt a Nyílt Korcsolya- és Jégkorong Napra! Ez a nap remek lehetőség arra, hogy kipróbáld a korcsolyázást, a cselezést, a kapuralövést, és megtapasztald, milyen élmény a jégkorong világa! – olvasható a Lehel HC Facebook-oldalán.

Mikor és hova kell menni?

Az érdeklődőket a játékos programra szombaton 9 órától várják a jászberényi jégcsarnokba. A részvétel ingyenes. A biztonság érdekében mindenkinek kötelező a sisakviselés. Akinek van jégkorong felszerelése, az nyugodtan vigye magával. 

 

Mennyire biztonságos a jégkorong a lányok számára?

A jégkorong lányok számára is biztonságos. Női játékos korosztálytól függetlenül csak teljes arcvédő ráccsal vagy plexivel versenyezhet. 18 év alatt nyakvédő használata is kötelező olvasható a Magyar Jégkorong Szövetség oldalán

Ezen kívül számos egyéb speciális szabály vonatkozik az utánpótlás korosztályokra. Az U8-as és U10-es korcsoportban tilos a testjáték. A gyerekek fokozatosan, U14-től sajátítják el az ütközések technikáját. A testjátékon túl a pattintott lövés sem megengedett szuperminiben és miniben. A szupermini, mini és előkészítő korosztályokban nem számolják az eredményt sem. Ebben a korban még nem a győzelem a fontos, a minél jobb teljesítmény, hanem az, hogy a gyerekek megszeressék a játékot, szeressenek jégkorongozni és meccsekre járni. Az eredménnyel később is ráérnek foglalkozni. 

A nettó jégkorong játékidő is eltérő. Az U8-as és U10-es korosztályban futóórával mérik az időt, ami azt jelenti, hogy játékmegszakításnál sem állítják meg az órát, csak a játékrészek között. Az utánpótlásra vonatkozó speciális szabályokról itt található egy gyűjtés.

A nagyoknál egy hajszálon múlt az érem

A Lehel HC nagy reményekkel vágott neki az Andersen Liga 2024/2025-ös idényének, és sokáig úgy tűnt, reális esélye lehet a döntőbe jutásra. Azonban az utolsó mérkőzésen nagy csatában maradt le a dobogóról a Lehel HC, amely a bronzmérkőzésen hazai pályán 4–2-es vereséget szenvedett a Vasas SC-től. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu