Kosárlabda

1 órája

Győzelem nélkül maradtak a jászberényi kosarasok – galériával

Címkék#Jászberényi KSE#Százhalombattai KSE#kosárlabda

A Jászberényi KSE kosárcsapata, amely az NB I/B Piros csoportjában érdekelt, gőzerővel készül a közelgő bajnoki rajtra. A napi edzések mellett tesztmeccseket is játszanak a kék-fehérek, az elmúlt hétvégén saját rendezű tornán indultak, sajnos mindkét meccsüket elveszítették.

Varga Csaba

A JKSE elnevezésű tornán a házigazda berényiek mellett az újonc Tiszaújváros, a Salgótarján és a bajnoki címre is esélyes Vasas Akadémia gárdája lépett pályára. Ami jó hír volt a jászberényiek számára, hogy a játékmester és pontgyáros James Kinney visszatért, ám a másik alapember, Csaba György szolgálataira még nem számíthattak. Már az első meccs sem sikerült a JKSE csapatának, hiszen 89–80-ra kikaptak a Tiszaújvárostól. A folytatásban az évek óta a másodosztály dobogósa, a Vasas Akadémia legénysége volt a vendéglátok vetélytársa. A fővárosiak a papírformának megfelelően magabiztosan 87–64-es győzelmet arattak.

jkse
A kék-mezes jászberényiek a tiszaújvárosiakkal sem bírtak Fotó: Pesti József/MW-archív

A mérkőzést követően Szarvas Gábor, a JKSE edzője azt mondta a klub honlapjának: – A torna második napján a Vasas fizikális játékával szemben 20–25 percig voltunk versenyben, a hét-nyolc fős rotációnkban ma ennyi volt. A felkészülési időszak finisét végre a teljes csapattal fogjuk tudni végig dolgozni. Van még két edzőmeccsünk, hogy a bajnoki rajtra készen álljunk. Köszönjük szurkolóinknak, hogy

ezen a mérkőzésen is buzdították a csapatot – együtt készülünk a szezonra – tette hozzá a szakember.

Össze is kell kapniuk magukat a jászberényieknek, hiszen a szeptember 28-i bajnoki rajton épp a Vasas Akadémiát fogadják.

A jászberényi kosarasok ezúttal sem tudtak nyerni

Fotók: Pesti József

 

