Ismét domináltak a karcagi bringások

Azt követően, hogy a 2024-es MKSZ Liga Kupa-sorozat összetettjében Filutás Viktor és Solymosi Márton révén kettős Karcag Cycling győzelem született, idén még egy lapáttal rátett erre a nagykunsági klub kerékpáros szakosztálya.

A kupasorozat végén a Karcag Cycling bringása, Filutás Viktor örömmel emelhette magasba a kezeit

Fotó: Karcag Cycling ÉPKAR Team

Ugyanis a hét fordulós kiírás utolsó akkordjának Balatonszemes adott otthont, ahol a Trail Zone GP végén Kárpáti Bálint emelhette magasba a kezeit, miközben Solymosi ötödik helyen végzett.

A Karcag Cycling kerekesei a legjobbak között

A Magyar Kupa összetettjében emelte a csapat a tétet, 2025-ben is Filutás Viktor végzett az első helyen, Kárpáti lett a második, míg Móré-Gosselin Olivier a harmadik, így a dobogó összes fokán karcagi kerekes végzett. Nem mellékesen Solymosi ötödikként, Hrenkó Norbert pedig hetedikként abszolválta a sorozatot.

– A nemzetközi versenyek mellett a hazai viadalok is kiemelt fontossággal bírnak, hiszen a szponzoraink nagy részét ekkor tudjuk megmutatni idehaza – értékelte a honi szezont a csapat sportigazgatója, Mihály Norbert. – Egyértelmű célunk volt, hogy megvédjük az elsőséget, sőt az utolsó verseny előtt még arra is volt esélyünk, hogy az első négy helyen karcagi kerékpáros végezzen. Elégedettek vagyunk, hiszen az összetett első három pozíciójában végül karcagi kerékpáros zárt, de az első tízben is öt bringással képviseltettük magunkat.