A listavezető otthonában játszik tévés meccset a Karcag

A Karcagi SC felkészülése attól függetlenül sem tért el a szokásostól – csak annyiban, hogy másképp alakultak az edzések időpontjai –, hogy a bajnokesélyes Budapest Honvéd együtteséhez látogat az NB II. nyolcadik fordulójában. Sőt, a nagykunságiakat örömmel tölti el, hogy ilyen szinten is érdeklődnek felőlük, és szeretnék meghosszabbítani veretlenségüket.

Hidi Patrik ellenfélként tér vissza Kispestre, a Karcagi SC ugyanis a Budapest Honvéd otthonába látogat hétfő este

Fotó: Nagy Balázs

NB II., 8. forduló

Budapest Honvéd FC (1.)–Karcagi SC (6.)

Bozsik Aréna, hétfő 20 óra, (tv: M4 Sport)

Fegyelmezettebb, bátrabb játékkal döntetlen helyett akár három ponttal gazdagabban is távozhatott volna Budafokról a Karcag, de összességében nem érdemelt győzelmet a gárda – szólt az értékelés Varga Attila edző szájából az előző forduló után.

Persze így is dicséret illeti a fiúkat, hiszen újoncként hat hete őrzik a veretlenségüket az NB II-ben. Ebben a fordulóban eredetileg a Karcag játszott volna otthon, de a két csapat elcserélte a pályaválasztói jogot, így egymás után háromszor kell idegenben játszaniuk a nagykunságiaknak. Egyet már teljesítettek Budafokon, jövő vasárnap pedig Ajkán lesz jelenésük Székely Dávidéknak. Óriási fegyvertény lenne részükről, ha a következő két találkozón is pontot, pontokat szereznének, de már több mint egy éve megszokhattuk a Karcag részéről, hogy nem létezik számukra lehetetlen küldetés.

A jelenlegi listavezető Budapest Honvéd elleni mérkőzésnél keresve sem találhatnánk nehezebb feladatot, nagyon komoly erőfelmérő lehet számukra majd a hétfő esti kispesti fellépés. Ellenfelük két vereséget szedett össze ez idáig idegenben, hazai környezetben három mérkőzésén pedig még százszázalékos a mérlege.

– A két csapatnak nincs közös múltja, így csak az eddig látott teljesítményekből lehet kiindulni – nyilatkozta lapunknak Varga Attila. – Ami biztos, hogy a Honvéd erősebb kerettel rendelkezik, tudatos, szervezett, támadó szellemű futball jellemzi őket. Védekezésre és gyors kontrákra kell majd építenünk, a középpályásjáték kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Alakuljon bárhogy is, nekünk szívós, harcos, bátor hozzáállást kell mutatnunk, amellett, hogy élveznünk is kell azt, amit csinálunk.