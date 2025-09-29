33 perce
A listavezető otthonában játszik tévés meccset a Karcag
Nehéz mérkőzés következik. A hat forduló óta veretlen Karcagi SC zsinórban háromszor játszik idegenben, amelynek első állomását Budafokon már letudta. A Budapest Honvéd elleni derbi közvetítése persze nem a véletlen műve, az első helyezett fogadja ugyanis a hatodikat, így a nézettség szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír.
A Karcagi SC felkészülése attól függetlenül sem tért el a szokásostól – csak annyiban, hogy másképp alakultak az edzések időpontjai –, hogy a bajnokesélyes Budapest Honvéd együtteséhez látogat az NB II. nyolcadik fordulójában. Sőt, a nagykunságiakat örömmel tölti el, hogy ilyen szinten is érdeklődnek felőlük, és szeretnék meghosszabbítani veretlenségüket.
NB II., 8. forduló
Budapest Honvéd FC (1.)–Karcagi SC (6.)
Bozsik Aréna, hétfő 20 óra, (tv: M4 Sport)
Fegyelmezettebb, bátrabb játékkal döntetlen helyett akár három ponttal gazdagabban is távozhatott volna Budafokról a Karcag, de összességében nem érdemelt győzelmet a gárda – szólt az értékelés Varga Attila edző szájából az előző forduló után.
Persze így is dicséret illeti a fiúkat, hiszen újoncként hat hete őrzik a veretlenségüket az NB II-ben. Ebben a fordulóban eredetileg a Karcag játszott volna otthon, de a két csapat elcserélte a pályaválasztói jogot, így egymás után háromszor kell idegenben játszaniuk a nagykunságiaknak. Egyet már teljesítettek Budafokon, jövő vasárnap pedig Ajkán lesz jelenésük Székely Dávidéknak. Óriási fegyvertény lenne részükről, ha a következő két találkozón is pontot, pontokat szereznének, de már több mint egy éve megszokhattuk a Karcag részéről, hogy nem létezik számukra lehetetlen küldetés.
A jelenlegi listavezető Budapest Honvéd elleni mérkőzésnél keresve sem találhatnánk nehezebb feladatot, nagyon komoly erőfelmérő lehet számukra majd a hétfő esti kispesti fellépés. Ellenfelük két vereséget szedett össze ez idáig idegenben, hazai környezetben három mérkőzésén pedig még százszázalékos a mérlege.
– A két csapatnak nincs közös múltja, így csak az eddig látott teljesítményekből lehet kiindulni – nyilatkozta lapunknak Varga Attila. – Ami biztos, hogy a Honvéd erősebb kerettel rendelkezik, tudatos, szervezett, támadó szellemű futball jellemzi őket. Védekezésre és gyors kontrákra kell majd építenünk, a középpályásjáték kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Alakuljon bárhogy is, nekünk szívós, harcos, bátor hozzáállást kell mutatnunk, amellett, hogy élveznünk is kell azt, amit csinálunk.
Sághy Félixre, Kohut Mátéra és Mona Árpádra nem számíthatnak társaik a hétfői villanyfényes találkozón.