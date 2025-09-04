3 órája
A jó eredmények ellenére nem változnak a célok a Karcagnál
Az NB III., majd az osztályozó megnyerése után a Merkantil Bank Ligában sem veszítettek a lendületükből. A Karcagi SC-t hat mérkőzés megvívása után mindössze két pont választja el az éllovas Mezőkövesd gárdájától. A másodosztályú bajnokságban jelenlegi elfoglalt hatodik helyezés jóval kedvezőbb pozíció, mint amire számítottak a klubnál. Mielőtt azonban bárki azt hinné, hogy hurrá hangulat uralkodott el a nagykunságiaknál, megnyugtatásul elmondhatjuk, hogy továbbra is a földön járnak és a helyén kezelik eddigi eredményeiket.
A Merkantil Bank Liga jelenlegi listavezetőjének, a Mezőkövesdnek az otthonában elszenvedett vereséggel indította a szezont a Karcagi SC, a következő öt fordulóban viszont már nem talált legyőzőre. Három hazai győzelem mellett – a Soroksár mellett a Vasast és a Videotont is felülmúlták – Szegeden és a BVSC vendégeként döntetlent értek el Varga Attila játékosai, a csapat pedig jelenleg a hatodik helyen áll az NB II-ben. A megsüvegelendő eredménysor persze nem a véletlen műve, sokat és kitartóan dolgozott ezért a csapat, mintegy igazolva azt a tételt, hogy akarattal, eltökéltséggel bárki fölébe lehet kerekedni még ebben a ligában is. A kéthetes válogatott szünetet kihasználva Varga Attila edzőt arról is kérdeztük, hogy mi lehet a sikerük titka.
– Ahhoz, hogy egy csapat sikeres tudjon lenni számtalan részletnek kell a helyén lennie. Az NB III-ban, és itt is nagyon hamar összeállt egy jó közösség, erős a kohézió, remek a hangulat, a srácok úgy dolgoznak az edzéseken mintha az lenne az utolsó foglalkozásuk az életükben, ráadásul a meccsekre is hasonló mentalitással futnak ki. Nem számoltunk ennyi ponttal, de az összetartásunk a legjobb példa arra, hogy ha mindenki tesz a sikerért és egy irányban húzza a szekeret, szinte bármi sikerülhet.
A jó rajt miatt már komolyabban számolnak a Karcagi SC-vel a riválisok
– Többször is hangoztatta a mérkőzések előtt, hogy nem az ön csapata az esélyes. Változhat ez ilyen kezdés után?
– Látható, hogy ebben az osztályban minden mérkőzésen kiélezett a harc, mi pedig még a tanulási fázisban járunk egyelőre. Továbbra sem leszünk favoritok, de okulnunk kell minden hibánkból. A srácok viszont már megmutatták azt, hogy milyen az igazi eltökéltség, akarat, amivel a jobb csapatok nagyobb tudását is lehet ellensúlyozni.
– Bizonyára már jobban számolnak majd csapatukkal az ellenfelek. Mit gondol, nehezebb dolguk lesz a jövőben?
– Igen, ha egy újonc gárda jól teljesít, akkor számíthat arra, hogy a riválisok komolyabban készülnek majd ellenük – ez pedig több szempontból is kihívást jelent. Az eredményesebb szereplés nagyobb elvárásokat támaszt elénk, és az ellenfelek is célzottabb stratégiát dolgoznak ki ellenünk. Másrészről viszont azt is jelenti, hogy nem lehet bennünket félvállról venni, ami a fejlődés, az elvégzett munka elismerése is.
– Változhat a cél, megnőtt esetleg az étvágyuk ilyen jó kezdés után?
– Az étvággyal eddig sem volt semmi baj, továbbra is éhesek vagyunk a sikerre. A továbbiakban is teszünk majd érte, de tudjuk a helyünket, az igazi célunk továbbra is az osztályban maradás a szezon végére.
– Mit tudhatunk a sérültjeik állapotáról, mikor lesznek bajnoki találkozókon bevethetők?
– Sághy Félixnek a lábujja sérült, törése ugyan nincs, de nehezen gyógyul, még jó ideig nem számíthatunk rá. Sain Balázs betegséggel küszködött, ő már bekapcsolódott a munkába. Hidi Patriknak egy korábbi sérülése újult ki, jelenleg Szerbiában kezelik, a jövő hét végi kupameccsen már bevethető lehet. A csapat kapitányának, Székely Dávidnak porcsérülése van, műteni úgy tűnik nem kell, gyógytornával kezelik, a visszatérésének időpontja még kérdéses.
A Vasas után a Vidit is legyőzte a karcagi csapat – galériával
Vármegye I.: a Kenderes nyerte a forduló rangadóját, nem borult a papírforma a második héten – galériával