A jó eredmények ellenére nem változnak a célok a Karcagnál

A Merkantil Bank Liga jelenlegi listavezetőjének, a Mezőkövesdnek az otthonában elszenvedett vereséggel indította a szezont a Karcagi SC, a következő öt fordulóban viszont már nem talált legyőzőre. Három hazai győzelem mellett – a Soroksár mellett a Vasast és a Videotont is felülmúlták – Szegeden és a BVSC vendégeként döntetlent értek el Varga Attila játékosai, a csapat pedig jelenleg a hatodik helyen áll az NB II-ben. A megsüvegelendő eredménysor persze nem a véletlen műve, sokat és kitartóan dolgozott ezért a csapat, mintegy igazolva azt a tételt, hogy akarattal, eltökéltséggel bárki fölébe lehet kerekedni még ebben a ligában is. A kéthetes válogatott szünetet kihasználva Varga Attila edzőt arról is kérdeztük, hogy mi lehet a sikerük titka.

Nagyon jó közösség alakult ki a Karcagi SC csapatánál

Fotó: Nagy Balázs

– Ahhoz, hogy egy csapat sikeres tudjon lenni számtalan részletnek kell a helyén lennie. Az NB III-ban, és itt is nagyon hamar összeállt egy jó közösség, erős a kohézió, remek a hangulat, a srácok úgy dolgoznak az edzéseken mintha az lenne az utolsó foglalkozásuk az életükben, ráadásul a meccsekre is hasonló mentalitással futnak ki. Nem számoltunk ennyi ponttal, de az összetartásunk a legjobb példa arra, hogy ha mindenki tesz a sikerért és egy irányban húzza a szekeret, szinte bármi sikerülhet.

A jó rajt miatt már komolyabban számolnak a Karcagi SC-vel a riválisok

– Többször is hangoztatta a mérkőzések előtt, hogy nem az ön csapata az esélyes. Változhat ez ilyen kezdés után?

– Látható, hogy ebben az osztályban minden mérkőzésen kiélezett a harc, mi pedig még a tanulási fázisban járunk egyelőre. Továbbra sem leszünk favoritok, de okulnunk kell minden hibánkból. A srácok viszont már megmutatták azt, hogy milyen az igazi eltökéltség, akarat, amivel a jobb csapatok nagyobb tudását is lehet ellensúlyozni.

– Bizonyára már jobban számolnak majd csapatukkal az ellenfelek. Mit gondol, nehezebb dolguk lesz a jövőben?

– Igen, ha egy újonc gárda jól teljesít, akkor számíthat arra, hogy a riválisok komolyabban készülnek majd ellenük – ez pedig több szempontból is kihívást jelent. Az eredményesebb szereplés nagyobb elvárásokat támaszt elénk, és az ellenfelek is célzottabb stratégiát dolgoznak ki ellenünk. Másrészről viszont azt is jelenti, hogy nem lehet bennünket félvállról venni, ami a fejlődés, az elvégzett munka elismerése is.