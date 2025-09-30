Jobb volt hétgólos meccset játszani, mint egy nulla nullát – mondta Varga Attila, a Karcag edzője

Tíz perc után Kovalovszki Máté mutatós fejesgóljával vezetést szerzett a Karcagi SC csapat, amit két perc múlva egy büntetőből kiegyenlítettek a hazaiak. A félidó végén két jól eltalált lövéssel komoly előnyhöz jutott a Honvéd. A fordulás után Pap Zsolt lövésével szépítettek a vendégek, erre két perc múlva válaszolt a Honvéd, majd egy újabb büntetőből be is biztosította győzelmét. A kispesti együttes jól menedzselte a mérkőzést, és lélektani fordulatokból jobban jött ki, mint vetélytársa, így sikere teljesen megérdemelt.

Varga Attila és a Karcagi SC csapata nem tudott meglepetést okozni Kispesten

Forrás: Nagy Balázs/MW-archív

BUDAPEST HONVÉD FC–KARCAGI SC 5–2 (3–1)

Bozsik Aréna, 2850 néző. Vezette: Karakó F. (Horváth Z., Ország P.)

Gólszerzők: Csontos D. (13., 65. – mindkettőt 11-esből), Zuigeber (40., 45+3.), Kántor K. (56.), ill. Kovalovszki (10.), Pap Zs. (54.)

Feczkó Tamás, a Honvéd edzője: – Felemelő érzés ilyen szurkolótábor előtt játszani, a tizenkettedik hazai meccsemen tizedszer nyertünk. Egyre nagyobb a versenyhelyzet a csapatba kerülésért, s további pozitívum, hogy újabb fiatalokat tudtunk bevetni.

Varga Attila, a Karcag edzője: – Kétszer is gyorsan gólt kaptunk a sajátunk után, s ez igencsak bosszant, mint ahogy az is, hogy a Honvéd öt találatából négy is rögzített helyzetből született. Összességében sokkal jobb volt egy hétgólos meccset játszani, mint egy ízetlen nulla nullát.

A bajnokság állása:

1. Bp. Honvéd 18 pont, 2. Vasas FC 18, 3. Mezőkövesd 16, 4. Csákvár 15, 5. Szeged 14, 6. Kecskemét 13, 7. Karcagi SC 12, 8. FC Ajka 10, 9. Videoton 9, 10. Szentlőrinc 9, 11. Soroksár 9, 12. Békéscsaba 8, 13. Budafok 8, 14. Tiszakécske 8, 15. Kozármisleny 6, 16. BVSC 4 pont.

A következő, 9. forduló:

Október 5., vasárnap: Budafok–Kozármisleny, BVSC-Zugló–Soroksár, Szentlőrinc–Kecskemét, 13.00, Videoton–Mezőkövesd, 15.00, Vasas–Szeged, Csákvár–Békéscsaba, Bp. Honvéd–Tiszakécske, FC Ajka–Karcagi SC, 17.00.