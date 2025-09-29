Kikapott a Karcag Kispesten

Érdekesség, hogy a hatodik helyen tanyázó Karcagi SC keretében több egykori Honvéd-játékos is szerepel, mint Fazekas Lóránt, Szűcs Kristóf, László Dávid, sőt Hidi Patrik 281 meccset játszott a kispestiek soraiban, ahol kétszeres kupagyőztesnek és egyszeres bajnoknak mondhatja magát. Kérdés volt, hogy mire megy a hazai pályán még hibátlan Bp. Honvéd a hat meccse veretlen, újonc nagykunsági gárda ellen. Nem feledve hogy, hogy bajnoki meccset még soha nem játszott egymással a két együttes. Első összecsapásuk magabiztos kispesti sikerrel zárult.

A kék mezes Karcagi SC sima vereséget szenvedett Kispesten

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW Archív

Bp. Honvéd–Karcagi SC 5–2 (3–1)

Bozsik Aréna, 2000 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Horváth Z., Ország P.).

HONVÉD: Tujvel – KÁLLAI K., Szabó A., Baki, CSONTOS D. – SZAMOSI Á. (Somogyi T., 77.), Somogyi Á. (Ujváry, 62.) – ZUIGEBER (Pekár I., 62.), Gyurcsó (Hangya, 62.), Medgyes Z. – KÁNTOR K. (Pinte, 71.). Edző: Feczkó Tamás.

KARCAG: Engedi – KOVALOVSZKI, Szekszárdi T. (Győri Á., a szünetben), Fazekas L., PAP ZS. – Hidi P., (Tarcsi R., 67.) Szűcs K. – Szakács L. (Kaye, a szünetben), Györgye (Regenyei, a szünetben), GIRSIK Á. – Székely D. (Sain, 80.). Edző: Varga Attila.

Gólszerzők: Csontos D. (13. 65. – mindkettőt 11-esből) Zuigeber (40., 45+3.), Kántor (56.) ill. Kovalovszki (10.), Pap Zs. (54.)

Meglepetésre a vendégcsapat kezdett aktívabban, a 7. percben egy baloldali szöglet után Szekszárdi Tamás fejesét még hárította Tujvel Tomas kapus. Három perccel később viszont már Tujvel is tehetetlennek bizonyult, amikor Hidi Patrik baloldali szabadrúgását a berobbanó Kovaloszki Máté a Honvéd kapujának jobb oldalába fejelte a labdát, 0–1. Két perc múlva a vendégek 16-osán belül Kántor Kevin elé került a labda, aki térdre rogyott Fazekas szorításában. Karakó játékvezető könnyű síppal 11-est ítélt a Honvéd javára, amit Csontos Dominik magabiztosan értékesített, 1–1. A folytatásban mindkét oldalon akadt egy-egy helyzet, majd Pap Zsolt órási bombája centikkel kerülte el a Kispest kapuját. A hajrában azonban kettőre növelte előnyét a hazai alakulat, előbb Zuigeber Ákos 18 méteres lövése lövésébe Szekszárdi beleért, a labda pedig a jobb sarokba vágódott, 2–1. Kisvártatva ismét a ballábas Zuigeber villant 19 méteres szabadrúgását a későn vetődő karcagi kapus, Engedi Márk nem tudta hárítani, 3–1.