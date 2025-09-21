szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás NB II, 7. forduló

1 órája

Immár hat hete veretlen a Karcag az NB II-ben

Címkék#foci#merkantil bank liga#meccs#labdarúgás

A mérkőzés előtt az utolsó helyre visszaesett Budafok ellen jó esélyekkel lépett pályára a Karcag vasárnap délután. Az első félidőben több helyzet adódott a vendég csapat előtt, de egyik támadásuk sem vezetett eredményre. A folytatásban mintha bennmaradt volna a nagykunsági együttes az öltözőben, három komoly lehetősége is akadt a hazaiaknak. Később újfent Varga Attila csapata veszélyeztetett többet, de a hajrában Engedi Márk is tisztázott egy esetben, végül igazságos pontosztozkodás született.

Jegesi László

Három hetes szünet után újra bajnoki pontokért száll ringbe a Karcagi SC együttese. Az ebben az évadban is jól teljesítő nagykunságiak a kupában is állnak még, és az itteni megméretésben szerették volna folytatni kiváló sorozatukat. Látszólag a mostani párharcnak ők voltak az esélyesei, de edzőjük Varga Attila óva intett mindenkit az elbizakodottságtól. A helyezésbeli különbség ugyanis nem sokat jelent ebben a ligában, mivel nagyon kiegyenlített a mezőny. Önmagukat kell adni, akkor lehet csak igazán esélyük trénerük szerint taktikailag érett ellenfelükkel szemben.

Budafoki MTE – Karcagi SC meccs
Budafokról is ponttal távozott a Karcagi SC
Forrás: Karcagi Sport Egyesület - KSE Facebook-oldala

Budafoki MTE – Karcagi SC 0–0

Budafok, 300 néző, vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Ring Kevin)

Karcag: Engedi - Kovalovszki, Fazekas, Szekszárdi, Fábián (Székely D. 59.) - Szűcs K., Györgye (Sain 46.), Pap Zs. - Girsik, László D. (Tarcsi 71.) - Regenyei (Hidi 46.). Edző: Varga Attila.

Bár sereghajtó pozícióban várta a találkozót a hazai együttes, biztos volt, hogy nem lesz könnyű dolga ma sem a Karcagnak. Támadólag lépett fel a vendég gárda, az első helyzet Pap Zsolt előtt adódott, aki rosszul találta el a labdát. A folytatásban a BMTE egyik támadója is hibázott nagy helyzetben, majd Fazekas Lóránt csúsztatott egy bedobást a kapufára. A félidő utolsó lehetősége is vendég játékos nevéhez fűződött, Kovalovszki Máté lőtt mellé.

A folytatásban meglepte vendégeit a Budafok, három alkalommal is veszélyeztették Engedi Márk kapuját. Később felébredt a Karcag is, Girsik Áron hagyta ki a mérkőzés talán legnagyobb helyzetét, pontosabban az ellenfél kapusa hárított bravúrral. A hajrában viszont már Hársfalvin is túljutott a laszti, ám a gólvonalról menteni tudott a védelem. Fővárosi helyzettel zárult a találkozó, amely szintén kimaradt, így az összkép és a ziccerek alapján is igazságosnak mondható a gól nélküli döntetlen.

Varga Attila: először is szeretnék gratulálni csapatomnak ahhoz, hogy immár hat hete veretlenek vagyunk. Ha fegyelmezettebben és bátrabban játszunk, többet is ki hozhattunk volna ebből a meccsből. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de nehezebbnek is tettük magunknak azzal, hogy az első félidőben rosszul reagáltunk a kulcspillanatokra. Teljesítményünk nem volt ma meggyőző, a hazaiak több nagy lehetőséget is kihagytak, mi viszont a kaput sem találtuk el ilyen helyzetekben. Nem érdemeltük volna meg a győzelmet.  

 

