Az NB I-es Kazincbarcikát is legyőzte a Karcag

Nem tétlenkedik a két hetes szünetben sem a Karcagi SC másodosztályú labdarúgó csapata, de nem csak a futball van porondon. A kazincbarcikai edzőmérkőzés előtt néhány nappal a csapat kohézió növelése, a kommunikáció javítása valamint a bizalom erősítése okán egy vízparti közösségépítő foglalkozáson vettek részt az együttes tagjai. Úgy tűnik, hogy ez a program is célba ért a csapat tagjainál, hiszen a pénteki edzőmérkőzésen az első osztályú gárdát is felülmúlták.

Kazincbarcikát is legyőzte a Karcagi SC

Fotó: Pesti József

Kolorcity Kazincbarcika SC - Karcagi SC 1-2 (0-0)

Kazincbarcika

Kolorcity: Gyollai - Haroyan, Szőke, Kártik, Slogar, Polgár, Rasheed, Prosser, Meskhi, Sós, Balázsi. Cserék: Juhász, Deutsch, Makrai, Rácz, Ferencsik, Kun, Berecz, Baranyai, Trencsényi, Schuszter, Boros, Nagy. Edző: Kuttor Attila.

Karcag: Fedinisinec - Győri Á., Szekszárdi, Berkeczi, Fábián - Bodor, Vida - Girsik, Tarcsi, Regenyei - Szakács. Cserék: Gergely, Engedi (kapusok), Kovalovszki, Szűcs K., Györgye, Kaye, Kohut, László D., Sain, Pap Zs. Edző: Varga Attila.

Pedig korántsem a legjobb összeállításában utazott el az összecsapásra a vendég csapat, hárman sérülés, Fazekas Lóránt pedig más ok miatt nem léptek pályára, vagy csak a második félidőben jutottak szerephez. Az első játékrészben ez meg is látszott a fiúk teljesítményén, akik elsősorban a koncentráció terén nyújtottak jóval kevesebbet a megszokottnál. A tétnélküliség a labdarúgók hozzáállásában is megmutatkozott, támadásban pedig hiányzott a kreativitás az akciók felépítésénél.

Fordulás után már a szebbik arcát mutatta a csapat, a cseréket követően felgyorsult játékuk is, Kaye révén pedig két szép gólt lőttek magasabb osztályú ellenfelüknek. Az ajándékba adott találat némiképp rontott az összképen, de így is le a kalappal a nagykunságiak előtt, akik a remek bajnoki szereplés mellett NB I-es ellenfelüket is legyőzték.