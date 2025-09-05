szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás/NB II.

1 órája

Az NB I-es Kazincbarcikát is legyőzte a Karcag

Címkék#Karcag#Kazincbarcika Kolorcity#labdarúgás

Minden jel arra mutat, hogy nem csak bajnoki találkozókon , gyakorló mérkőzésen sem ismer pardont a Karcag együttese. A válogatott szünetben – hogy ne essen ki a ritmusból jó formában lévő csapatuk – az NB I-es Kazincbarcikához látogatott a nagykunsági gárda és 0-0-ás félidő után 2-1 arányban győzött.

Jegesi László

Nem tétlenkedik a két hetes szünetben sem a Karcagi SC másodosztályú labdarúgó csapata, de nem csak a futball van porondon. A kazincbarcikai edzőmérkőzés előtt néhány nappal a csapat kohézió növelése, a kommunikáció javítása valamint a bizalom erősítése okán egy vízparti közösségépítő foglalkozáson vettek részt az együttes tagjai. Úgy tűnik, hogy ez a program is célba ért a csapat tagjainál, hiszen a pénteki edzőmérkőzésen az első osztályú gárdát is felülmúlták.

Karcagi SC
Kazincbarcikát is legyőzte a Karcagi SC
Fotó: Pesti József

Kolorcity Kazincbarcika SC - Karcagi SC 1-2 (0-0)

Kazincbarcika
Kolorcity: Gyollai - Haroyan, Szőke, Kártik, Slogar, Polgár, Rasheed, Prosser, Meskhi, Sós, Balázsi. Cserék: Juhász, Deutsch, Makrai, Rácz, Ferencsik, Kun, Berecz, Baranyai, Trencsényi, Schuszter, Boros, Nagy. Edző: Kuttor Attila.
Karcag: Fedinisinec - Győri Á., Szekszárdi, Berkeczi, Fábián - Bodor, Vida - Girsik, Tarcsi, Regenyei - Szakács. Cserék: Gergely, Engedi (kapusok), Kovalovszki, Szűcs K., Györgye, Kaye, Kohut, László D., Sain, Pap Zs. Edző: Varga Attila.
Pedig korántsem a legjobb összeállításában utazott el az összecsapásra a vendég csapat, hárman sérülés, Fazekas Lóránt pedig más ok miatt nem léptek pályára, vagy csak a második félidőben jutottak szerephez. Az első játékrészben ez meg is látszott a fiúk teljesítményén, akik elsősorban a koncentráció terén nyújtottak jóval kevesebbet a megszokottnál. A tétnélküliség a labdarúgók hozzáállásában is megmutatkozott, támadásban pedig hiányzott a kreativitás az akciók felépítésénél.
Fordulás után már a szebbik arcát mutatta a csapat, a cseréket követően felgyorsult játékuk is, Kaye révén pedig két szép gólt lőttek magasabb osztályú ellenfelüknek. Az ajándékba adott találat némiképp rontott az összképen, de így is le a kalappal a nagykunságiak előtt, akik a remek bajnoki szereplés mellett NB I-es ellenfelüket is legyőzték.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu