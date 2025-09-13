Második félidei játékával vívta ki a továbbjutást a Karcag

Ugyanúgy készült a Karcagi SC erre a találkozóra, mint korábbi NB II-es meccseire. Nem vették félvállról a REAC elleni összecsapást még úgy sem, hogy két osztály különbség választja el őket egymástól. Természetesen csak a továbbjutásban gondolkodott Varga Attila, ezért teljes kerettel érkezett csapata Budapestre és egyfajta felkészülésnek is tekintette a mérkőzést a jövő hét végén folytatódó másodosztályú bajnokság előtt.

Nem volt egyszerű dolguk, de a Karcagi SC ott van a legjobb 32-ben

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

REAC – Karcagi SC 2–4 (1–1)

Budapest, Budai II. László Stadion, 200 néző, vezette: Juhász Bálint (Nagy M., Kovács Á.)

Gólszerzők: Vidovics (18.), Mátrai-Zsurzs (91.), ill. Szekszárdi (18., 75.), Pap Zs. (70.), Kovalovszki (86.)

Karcag: Fedinisinec - Győri Á. (Kovalovszki 63.), Fazekas, Szekszárdi, Fábián - Girsik, Vida (Hidi 63.), Györgye (Sain 79.) - László D. (Székely D. 63.), Kaye (Tarcsi 63.) -Pap Zs. Edző: Varga Attila.

Enyhe mezőnyfölényben futballozott a Karcag az első félidőben, de a vezető gólja után sem tudta érvényesíteni nagyobb tudását. Sőt, egy védelmi megingást követően egalizált a hazai együttes, és inkább azon kellett izgulnia a vendégek kispadjának, nehogy vezetéshez is jusson ellenfelük.

Fordulás után az első negyed óra semmilyen változást nem hozott, csak Varga Attila edző négyes cseréje után tudta valamelyest felgyorsítani játékát a nagykunsági gárda. Ekkor tizenöt perc alatt rúgott három gólt az együttes, de a vendég támadók kritikája, hogy találataik zömét a védelem tagjai szerezték. Végül magabiztos győzelemmel jutott tovább a Karcag a Magyar Kupában, de csak a hetvenedik perctől volt igazán értékelhető a teljesítménye.

Varga Attila: Rossz volt nézni a csapatot az első hatvanöt percben, mezőnyfölényben játszottunk ugyan, de nem sok értékelhető megoldásunk volt. Továbbra sem találom azokat a támadókat, akik gólt tudnának szerezni, jellemző, hogy góljaink többséget most is a védők szerezték. A találkozó előtt azt gondoltam, hogy már az első félidőben eldönthetjük a meccset, de nem így lett. A hatvanadik perctől állt bele úgy a csapat a mérkőzésbe, ahogy már az elejétől kezdve kellett volna. Egyáltalán nem vagyok elégedett, csak a továbbjutással.