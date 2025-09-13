szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Kupa a legjobb 32 közé jutásért

4 órája

Második félidei játékával vívta ki a továbbjutást a Karcag

Címkék#NB II#foci#meccs

Nem tudta döntésre vinni a továbbjutás kérdését a Karcag az első félidőben, mivel a korai vezető gólja után ellenfele egy védelmi hibát követően egyenlített. A folytatásban egy jó ideig nem dőlt el semmi, majd Varga Attila egyszerre négyet cserélt. Ezt követően talált magára valamelyest és tizenöt perc alatt három gólt is berámolt riválisának a nagykunsági együttes, amivel eldöntötte a továbbjutás kérdését.

Jegesi László

Ugyanúgy készült a Karcagi SC erre a találkozóra, mint korábbi NB II-es meccseire. Nem vették félvállról a REAC elleni összecsapást még úgy sem, hogy két osztály különbség választja el őket egymástól. Természetesen csak a továbbjutásban gondolkodott Varga Attila, ezért teljes kerettel érkezett csapata Budapestre és egyfajta felkészülésnek is tekintette a mérkőzést a jövő hét végén folytatódó másodosztályú bajnokság előtt.

REAC – Karcagi SC meccs
Nem volt egyszerű dolguk, de a Karcagi SC ott van a legjobb 32-ben
Fotó: Nagy Balázs  / Forrás:  Illusztráció

REAC – Karcagi SC 2–4 (1–1)

Budapest, Budai II. László Stadion, 200 néző, vezette: Juhász Bálint (Nagy M., Kovács Á.)

Gólszerzők: Vidovics (18.), Mátrai-Zsurzs (91.), ill. Szekszárdi (18., 75.), Pap Zs. (70.), Kovalovszki (86.)

Karcag: Fedinisinec - Győri Á. (Kovalovszki 63.), Fazekas, Szekszárdi, Fábián - Girsik, Vida (Hidi 63.), Györgye (Sain 79.) -  László D. (Székely D. 63.), Kaye (Tarcsi 63.) -Pap Zs. Edző: Varga Attila.

Enyhe mezőnyfölényben futballozott a Karcag az első félidőben, de a vezető gólja után sem tudta érvényesíteni nagyobb tudását. Sőt, egy védelmi megingást követően egalizált a hazai együttes, és inkább azon kellett izgulnia a vendégek kispadjának, nehogy vezetéshez is jusson ellenfelük.

Fordulás után az első negyed óra semmilyen változást nem hozott, csak Varga Attila edző négyes cseréje után tudta valamelyest felgyorsítani játékát a nagykunsági gárda. Ekkor tizenöt perc alatt rúgott három gólt az együttes, de a vendég támadók kritikája, hogy találataik zömét a védelem tagjai szerezték. Végül magabiztos győzelemmel jutott tovább a Karcag a Magyar Kupában, de csak a hetvenedik perctől volt igazán értékelhető a teljesítménye.

Varga Attila: Rossz volt nézni a csapatot az első hatvanöt percben, mezőnyfölényben játszottunk ugyan, de nem sok értékelhető megoldásunk volt. Továbbra sem találom azokat a támadókat, akik gólt tudnának szerezni, jellemző, hogy góljaink többséget most is a védők szerezték. A találkozó előtt azt gondoltam, hogy már  az első félidőben eldönthetjük a meccset, de nem így lett. A hatvanadik perctől állt bele úgy a csapat a mérkőzésbe, ahogy már az elejétől kezdve kellett volna. Egyáltalán nem vagyok elégedett, csak a továbbjutással.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu