Potyogtak a gólok a szolnoki focibajnokságban

A szolnoki kispályás bajnokság aktuális szezonjára 35 együttes nevezett, három osztályban folynak a mérkőzések. Az első osztályban 12 gárda érdekelt, a találkozókat pénteki napokon rendezik, a másodosztályban idén 12 együttes indul, amelyek hétfőnként játszanak, a harmadikban 11 legénység szerdánként lép pályára.

Évek óta az egyik legnépszerűbb szabadidő sportrendezvény a szolnoki kispályás labdarúgó-bajnokság Fotó: Nagy Balázs/MW-archí

Eredmények

1. osztály

Már a rajt előtt egyértelmű volt, hogy a szezon végén új bajnokot fognak avatni, hiszen a címvédő Papírforma gárdája nem nevezett a küzdelmekre. A rajtot a legjobban az elmúlt évadban bronzérmes GÉF-PRO

kapta el, amely három fölényes győzelemmel indította a szezont.

1. forduló: Hanoi FOOD–Kreon Soccer 4–1,Bad Boys– Team Zero 3–4, Fire Oil–Laune 2–4, AMT–Build Dozer 2–4, GÉF-PRO–SRS 5–0, Csontos–Mozaik Kerámia 3–2.

2. forduló: GÉF-PRO–AMT 7–2, Team Zero–SRS 4–4, Bad Boys–Kreon Soccer 1–0, Csontos–Fire Oil 3–5, Build Dozer–Laune 2–0, Mozaik Kerámia–Hanoi FOOD 1–4.

3. forduló: Kreon Soccer–Csontos 1–3, Laune–Hanoi FOOD 0–0, Mozaik Kerámia–AMT 3–10, Team Zero– GÉF-PRO 1–4, Build Dozer–Bad Boys 0–0, SRS–Fire Oil 0–5.

Az állás: 1. GÉF-PRO 9 pont, 2. Hanoi Food 7, 3. Build Dozer 7, 4. Fire Oil 6, 5. Bad Boys 4, 6. Csontos 4, 7. Laune 4, 8. Team Zero 4. 9. AMT 3, 10. Mozaik Kerámia 1, 11. SRS 1, 12. Kreon Soccer 0 pont.

2. osztály

A másodosztályban három fordulót követően már csak Stabil FC legénysége áll hibátlanul az élen, ellenben a Bőrizomtömlő még nem szerzett pontot.

1. forduló: Nagykörűi KSC–Non Stop Vill Bt. 6–1, Reflux FC– Kés Villa Reál 1–1, Népsport–Grundfoci 1–0, Stabil

FC–Sördögök 8–0, Tulok Team–Nesztor 2–3, JFC All Stars–Bőrizomtömlő 2–1.

2. forduló: Népsport–Sördögök 2–4, Bőrizomtömlő– Stabil FC 0–3, Tulok Team–Reflux FC 1–1, JFC All Stars– Nagykörei KSC 2–0, Nesztor–Non Stop Vill Bt. 0–3, Grundfoci–Kés Villa Reál 10–2.

3. forduló: Sördögök–JFC All Stars 3–3, Nesztor–Népsport 2–4, Grundfoci–Reflux FC 3–3, Kés Villa Reál–Nagykörűi KSC 2–2, Non Stop Vill Bt.–Stabil FC 0–2, Bőrizomtömlő– Tulok Team (elhalasztva).

Az állás: 1. Stabil FC 9 pont, 2. JFC All Stars 7, 3. Népsport 6, 4. Grundfoci 4, 5. Nagykörűi KSC 4, 6. Sördögök 4, 7. Reflux FC 3, 8. Nesztor 3, 9. Non Stop Vill Bt. 3, 10. Kés Villa Real 2, 11. Tulok Team 1, 12. Bőrizomtömlő 0 pont.