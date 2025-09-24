Gyászol a Jászkunság: elhunyt a térség sportjának legendás alakja

Szomorú hírről adott tájékoztatást szerdán a Kunszentmártoni Torna Egylet (KuTE). Szeptember 12-én, 92 éves korában elhunyt Veres István, az ember, akinek az egyik legtöbbet köszönheti a kunszentmártoni sportélet.

Elhunyt Veres István, a kunszentmártoni sportélet meghatározó alakja

Fotó: Facebook.com / Kunszentmártoni Torna Egylet

„Pista bácsi” – ahogy Kunszenten mindenki szólította – neve egybeforrt a város sportjával. Hatvan évig vezette az egyesületet, amelynek irányítását ráadásul az alapító, első elnök Molnár Lajostól vette át. Tanácsnokként is számos kezdeményezést felkarolt, és részben neki köszönhetően fejlődött a sportpálya, pénzt szerzett a szakosztályok működtetésére. De az ő érdeme az is, hogy a sportpályát körbekerítették és hogy korszerűsítették az öltözőket – sorolta közleményében a KuTE.

Számos elismerés kapott a kunszentmártoni sportélet legendája

Mint a Szoljon.hu-n korábban írtuk, Veres István életében több szakmai és városi kitüntetés birtokosa lett, ilyenek például szülővárosának díszpolgári címe, a Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany fokozata, Kiváló Munkáért kitüntetés, Szövetkezeti Érdemérem, 1994-ben megkapta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Labdarúgásért Nagydíjat. 2024-ben Prima-jelölt is volt.

Ő olyan lakója volt a városnak, akire nagyon sokszor nagyon sokan számíthattak. Olyan ember távozott közülünk, akinek a második családja volt a KuTE

– fogalmazott az egyesület.

A város Pro Urbe Díjas néhai polgárát a kunszentmártoni Alsó-temetőben, szerdán búcsúztatták.