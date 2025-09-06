Miklósi gyerekek is szurkolnak majd a válogatottnak Portugália ellen

Mindössze néhány óra leforgása alatt elfogytak a belépők a magyar válogatott Portugália elleni világbajnoki selejtező összecsapására, melyet majd a Puskás Arénában játszanak a mienk kedden 20.45-től. A meccsen jelen lesz a Törökszentmiklósi Football Club is, mely a Facebook oldaluk tájékoztatása szerint tíz 10 labdaszedő sráccal és egy edzővel képviselteti majd magát a helyszínen.

Mint írják, a TFC ben végzett magas színvonalú utánpótlásképzést kiemelve és megköszönve az MLSZ vezetősége felkérést intézett feléjük, amelyet ők nagy örömmel és büszkeséggel teljesítenek is majd.