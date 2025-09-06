1 órája
Miklósi gyerekek is szurkolnak majd a válogatottnak Portugália ellen
Jó hírről számolt be közösségi oldalán a Törökszentmiklósi Football Club, mely labdaszerzőkkel és egy edzővel is képviselteti majd magát a keddi, Magyarország-Portugália összecsapáson.
Teltház lesz a magyar válogatott Portugália elleni vb-selejtezőjén is, ahol törökszentmiklósi gyerekek szurkolnak majd a mieinknek
Forrás: MTI
Fotó: Illyés Tibor
Mindössze néhány óra leforgása alatt elfogytak a belépők a magyar válogatott Portugália elleni világbajnoki selejtező összecsapására, melyet majd a Puskás Arénában játszanak a mienk kedden 20.45-től. A meccsen jelen lesz a Törökszentmiklósi Football Club is, mely a Facebook oldaluk tájékoztatása szerint tíz 10 labdaszedő sráccal és egy edzővel képviselteti majd magát a helyszínen.
Mint írják, a TFC ben végzett magas színvonalú utánpótlásképzést kiemelve és megköszönve az MLSZ vezetősége felkérést intézett feléjük, amelyet ők nagy örömmel és büszkeséggel teljesítenek is majd.