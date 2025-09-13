Öt csapatunk is érdekelt még a legjobb 64 között a Magyar Kupában

Vármegyénk csapatai közül a Szajol van a legnehezebb helyzetben, az együttesnek a kupaspecialista, a Magyar Kupa legutóbbi két kiírásának győztese, a Paks jutott ellenfélként. A most bekapcsolódó NB II-es Karcagnak látszólag sokkal könnyebb dolga van a legutóbb a Tiszaföldvárt búcsúztató BLASZ I.-ben szereplő REAC-cal. A Szolnoki MÁV magasabb osztályú ellenfelet kapott, míg a Tiszafüred és a Martfű azonos "súlycsoportú" riválisokat fogott ki, ellenük eséllyel vehetik fel szombaton illetve vasárnap a harcot. Döntetlen esetén hosszabbítás, majd büntető rúgások következhetnek a továbbjutás eldöntésére.

Az egész ország arra kíváncsi, hogy mennyi babér terem a piros mezes Szajolnak a Magyar Kupa idei kiírásában a címvédő Paks ellen

Fotó: MW archív

Szajol KLK (vármegyei I. osztály)–Paksi FC (NB I.)

Szajol, szombat 15 óra

Szerencsésnek is vallhatja magát a Szajol, hiszen papíron a legerősebb ellenfelet fogta ki a sorsoláskor. Vagyis egy közönségcsalogató mérkőzésre van kilátása Donkó Krisztián csapatának, ám egyértelmű, hogy nem hazai gárda a találkozó esélyese, akik a továbbjutásról inkább csak álmodozhatnak. A legutóbbi két kiírás győztese, az első osztályú bajnokság tavalyi bronzérmese, idei listavezetője mindenképp nagy falat a vármegye I-ben játszó pályaválasztónak, de ez nem azt jelenti, hogy feltett kézzel adja meg magát Donkó Krisztián együttese. Ahogy hallani, nagyon készül a hazai együttes, hogy maradandót alkosson szombaton, és szeretnék alaposan megnehezíteni jónevű ellenfelük dolgát.

Szolnoki MÁV FC (vármegyei I. osztály)–ESMTK (NB III.)

Szolnok, szombat 15 óra

Egy NB III-as csapatot már búcsúztatott az előző körben a vármegyénk első osztályú bajnokságának listavezetője, a Dunaharasztit ütötte el a továbbjutástól hosszabbítás után. A Szolnok ismét meglepetésre készül, a korábbi ellenfelénél kicsivel erősebbnek tűnő, ám vele azonos csoportban szereplő ESMTK gárdáját szeretné felülmúlni ezúttal. A bajnokságot pontveszteség nélkül vezető Tisza parti együttes még csak szokja a "megye I" légkörét, a most következő összecsapás viszont rá kell hogy kényszerítse majd a gyorsabb játékra. Az előző fordulóban már megmutatta Lengyel Béla legénysége, hogy mire képes, az ESMTK elleni összecsapás ismételten egy jó teszt lesz számukra. A tréner szerint képes lehet csapata a helytállásra magasabb osztályú ellenfelével szemben, az biztos, hogy bátor, nyílt futballal szeretné meglepni riválisát. Boldogak lesznek, amennyiben sikerül továbbjutniuk.