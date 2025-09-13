5 órája
Öt csapatunk is érdekelt még a legjobb 64 között a Magyar Kupában
Öt vármegyei együttesünk is áll még a Magyar Kupában, szerencsés esetben valamennyien folytathatják a legjobb harminckettő között.
Vármegyénk csapatai közül a Szajol van a legnehezebb helyzetben, az együttesnek a kupaspecialista, a Magyar Kupa legutóbbi két kiírásának győztese, a Paks jutott ellenfélként. A most bekapcsolódó NB II-es Karcagnak látszólag sokkal könnyebb dolga van a legutóbb a Tiszaföldvárt búcsúztató BLASZ I.-ben szereplő REAC-cal. A Szolnoki MÁV magasabb osztályú ellenfelet kapott, míg a Tiszafüred és a Martfű azonos "súlycsoportú" riválisokat fogott ki, ellenük eséllyel vehetik fel szombaton illetve vasárnap a harcot. Döntetlen esetén hosszabbítás, majd büntető rúgások következhetnek a továbbjutás eldöntésére.
Szajol KLK (vármegyei I. osztály)–Paksi FC (NB I.)
Szajol, szombat 15 óra
Szerencsésnek is vallhatja magát a Szajol, hiszen papíron a legerősebb ellenfelet fogta ki a sorsoláskor. Vagyis egy közönségcsalogató mérkőzésre van kilátása Donkó Krisztián csapatának, ám egyértelmű, hogy nem hazai gárda a találkozó esélyese, akik a továbbjutásról inkább csak álmodozhatnak. A legutóbbi két kiírás győztese, az első osztályú bajnokság tavalyi bronzérmese, idei listavezetője mindenképp nagy falat a vármegye I-ben játszó pályaválasztónak, de ez nem azt jelenti, hogy feltett kézzel adja meg magát Donkó Krisztián együttese. Ahogy hallani, nagyon készül a hazai együttes, hogy maradandót alkosson szombaton, és szeretnék alaposan megnehezíteni jónevű ellenfelük dolgát.
Szolnoki MÁV FC (vármegyei I. osztály)–ESMTK (NB III.)
Szolnok, szombat 15 óra
Egy NB III-as csapatot már búcsúztatott az előző körben a vármegyénk első osztályú bajnokságának listavezetője, a Dunaharasztit ütötte el a továbbjutástól hosszabbítás után. A Szolnok ismét meglepetésre készül, a korábbi ellenfelénél kicsivel erősebbnek tűnő, ám vele azonos csoportban szereplő ESMTK gárdáját szeretné felülmúlni ezúttal. A bajnokságot pontveszteség nélkül vezető Tisza parti együttes még csak szokja a "megye I" légkörét, a most következő összecsapás viszont rá kell hogy kényszerítse majd a gyorsabb játékra. Az előző fordulóban már megmutatta Lengyel Béla legénysége, hogy mire képes, az ESMTK elleni összecsapás ismételten egy jó teszt lesz számukra. A tréner szerint képes lehet csapata a helytállásra magasabb osztályú ellenfelével szemben, az biztos, hogy bátor, nyílt futballal szeretné meglepni riválisát. Boldogak lesznek, amennyiben sikerül továbbjutniuk.
Tiszafüredi VSE (NB III.)–Putnok FC (NB III.)
Tiszafüred, szombat 15 óra
Sokak meglepetésére simán legyőzte a Putnokot a Tiszafüred együttese kettejük összecsapásának első felvonásában. A bajnoki mérkőzés után a kupafordulóban ismét találkoznak, hiszen a sorsolás szeszélye újra a borsodiakat állította ellenfélként a Tisza tavi csapat elé. A vasárnapi fölényes siker (5-0) hazai pályán kissé csalóka, a vendégek irányították ugyanis a játékot a mérkőzés nagy részében, de a gólokat jó ütemben rúgó és a helyzeteit kihasználó Dorcsák legénység szinte tökéletes első félidőt produkálva simán behúzta a meccset. A második játékrész kimaradt ziccerei némileg rossz szájízt kölcsönöztek a vendéglátó szakmai stábjának, ám telhetetlenek sem szeretnének azért lenni. Azt sejtik, hogy ez egy teljesen más meccs lesz, de a jól sikerült bajnoki, valamint az a tény, hogy mindenki játékra kész, önbizalmat ad számukra. Nem rejtik véka alá, hogy szeretnénk továbblépni a következő fordulóba és eljutni a tavalyi szintre, amikor is a Fradi állította csak meg őket.
REAC (BLSZ I. osztály)–Karcagi SC (NB II.)
Budapest, szombat 16 óra
Két osztálynyi különbség választja el ugyan a feleket egymástól, de nem veheti félvállról a találkozót a tétmérkőzést utoljára két hete játszó karcagi alakulat. Ugyanúgy készültek erre a találkozóra is, mint bármelyik bajnoki meccsre. Nem nézik le ellenfelüket, de csak a továbbjutás lehet a cél számukra. Azzal viszont számolniuk kell, hogy ellenfelük bizonyára a végsőkig küzd majd azért, hogy meglepetést okozzon. A nagykunsági együttes azonban tavaly az NB III-ban, most pedig a másodosztályban is rendre bizonyítja, hogy játékosainak helyén van a szíve, nem félnek a kihívásoktól. A remek rajtot követően most a Magyar Kupán a sor, Varga Attila csapata itt is bizonyítaná, hogy az eddigi szereplése nem a véletlen műve - Sághy Félixen kívül már mindenki csapata rendelkezésére áll. Ellenfele mindössze két találkozót játszott eddig csak a bajnokságban, és még nyeretlen.
Martfűi LSE (NB III.) - Dombóvári FC (NB III.)
Martfű, vasárnap 15 óra
A bajnokságban zsinórban négy vereséget szedett össze az utóbbi hetekben a Marfű, természetes, hogy a kupában szeretne vigasztalódni Koncz Zsolt együttese. A vártnál gyengébb szereplés okaira persze sok magyarázat létezik, az alázatosság hiánya és a gyenge helyzetkihasználás mellett azt is látni kell, hogy többnyire erősebb ellenfelekkel szemben maradtak alul a tiszazugiak. Ez a tény sem mentheti fel azonban az érdekelteket, akik most ebben a versengésben a sérült Hunya Krisztián és Varga Tamás nélkül is feledtetnék némiképp a kissé elcsúszott bajnoki produkciót. Jókor jön ez a meccs számukra, amelyről mindenképp győztesen szabad csak levonulniuk a végén, a tréner úgy érzi, hogy az eredmény mindenképp hatással lesz majd a folytatására is. Ellenfelük mérlege a Martfűinél is gyengébb, négy vereség mellett mindössze három döntetlent tudtak felmutatni eddig az NBIII Dél-Nyugati csoportjában. A klub nevében is sok sikert kívánnak a tiszazugiak valamennyi vármegyei együttesünknek a továbbjutáshoz.
