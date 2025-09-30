szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

35 perce

Szappanos Péterre esett Marco Rossi választása

Címkék#magyar labdarúgó válogatott#Szappanos Péter#Marco Rossi

Keretet hirdetett Marco Rossi az októberi világbajnoki selejtezős mérkőzések előtt. A magyar válogatottba ismét meghívót kapott a jászberényi származású kapus, Szappanos Péter.

Kovács Levente

Keretet hirdetett Marco Rossi Magyarország Örményország és Portugália elleni vb-selejtezős mérkőzéseire. A magyar válogatottba ismét bekerült a jászberényi kötődésű kapus, Szappanos Péter.

Szappanos Péter, magyar válogatott
Szappanos Péter ismét bekerült a magyar válogatott keretébe
Fotó: Dömötör Csaba/ Nemzeti Sport

A magyar csapat október 11-én Örményországgal a Puskás Arénában, majd három nappal később Lisszabonban a portugálokkal találkozik.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu