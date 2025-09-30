35 perce
Szappanos Péterre esett Marco Rossi választása
Keretet hirdetett Marco Rossi az októberi világbajnoki selejtezős mérkőzések előtt. A magyar válogatottba ismét meghívót kapott a jászberényi származású kapus, Szappanos Péter.
A magyar csapat október 11-én Örményországgal a Puskás Arénában, majd három nappal később Lisszabonban a portugálokkal találkozik.
A magyar válogatott kerete:
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)