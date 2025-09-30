Szappanos Péterre esett Marco Rossi választása

Keretet hirdetett Marco Rossi Magyarország Örményország és Portugália elleni vb-selejtezős mérkőzéseire. A magyar válogatottba ismét bekerült a jászberényi kötődésű kapus, Szappanos Péter.

Szappanos Péter ismét bekerült a magyar válogatott keretébe

Fotó: Dömötör Csaba/ Nemzeti Sport

A magyar csapat október 11-én Örményországgal a Puskás Arénában, majd három nappal később Lisszabonban a portugálokkal találkozik.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (FC Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)