Vastapssal tisztelegnek a szurkolók a nemrégiben elhunyt Diogo Jota előtt

Magyarország Portugália elleni világbajnoki selejtezős mérkőzésének 20. percétől vastapstól lesz majd hangos a Puskás Aréna. A legnagyobb magyar szurkolótábor, a Carpathian Brigade ugyanis közleményt adott ki, miszerint: „A mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.” Ezáltal pedig egy nemes gesztussal szeretnének tisztelegni Diogo Jota és testvére, André Silva előtt.

Fotó: AFP/Peter Parks

Diogo Jota július 3-án vesztette életét testvérével együtt autóbalesetben. A Liverpool FC korábbi játékosa és Szoboszlai Dominik volt csapattársa a válogatottban és a klubjában is a 20-as mezszámot viselte.

A magyar válogatott kedden 20.45-től a portugál csapatot látja vendégül a Puskás Arénában.