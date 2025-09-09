szeptember 9., kedd

Labdarúgás

1 órája

Vastapssal tisztelegnek a szurkolók a nemrégiben elhunyt Diogo Jota előtt

Diogo Jota és André Silva előtt tisztelegnek a magyar szurkolók. Magyarország Portugália válogatottját fogadja ugyanis kedden 20.45-kor a Puskás Arénában, a mérkőzés 20. és 21. perce között pedig vastapssal szeretne a szurkolótábor megemlékezni az elhunyt labdarúgókról a teljes publikum csatlakozásával.

Kovács Levente

Magyarország Portugália elleni világbajnoki selejtezős mérkőzésének 20. percétől vastapstól lesz majd hangos a Puskás Aréna. A legnagyobb magyar szurkolótábor, a Carpathian Brigade ugyanis közleményt adott ki, miszerint: A mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.Ezáltal pedig egy nemes gesztussal szeretnének tisztelegni Diogo Jota és testvére, André Silva előtt.

Magyarország Portugália elleni meccsén is megemlékeznek a szurkolók Diogo Jotáról és André Silváról
Magyarország Portugália válogatottját fogadja kedden, a Carpathian Brigade egy nemes gesztussal szeretne tisztelegni a júliusban elhunyt Diogo Jota és André Silva emléke előtt
Fotó: AFP/Peter Parks

Magyarország Portugália elleni mérkőzésén Diogo Jota és André Silva előtt tisztelegnek majd a szurkolók

Diogo Jota július 3-án vesztette életét testvérével együtt autóbalesetben. A Liverpool FC korábbi játékosa és Szoboszlai Dominik volt csapattársa a válogatottban és a klubjában is a 20-as mezszámot viselte.

A magyar válogatott kedden 20.45-től a portugál csapatot látja vendégül a Puskás Arénában.

