Labdarúgás

Magyarország–Portugália: pontosan 16 évvel első találkozásuk után csap össze Szoboszlai és Ronaldo

Igazi futballcsemegének ígérkezik a kedd esti Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező, amely igazán különleges lesz Szoboszlai Dominik számára. A magyar válogatott csapatkapitánya ugyanis először léphet pályára gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen.

Kiss Ádám

Szoboszlai Dominik a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón felidézte, hogy valójában nem ez lesz az első találkozása a portugál klasszissal. Pontosan 16 évvel ezelőtt, 2009. szeptember 9-én, a Magyarország–Portugália vb-selejtezőn ő volt az egyik gyermek, aki a pályára kísérte a vendégcsapat játékosait.

magyarország–portugália
Ismét egyszerre léphet pályára Szoboszlai Dominik (balra karikázott) és Cristiano Ronaldo a Magyarország–Portugália mérkőzésen
Fotó: Hungarian Football Xtra / X

Most láttam én is, hogy szinte napra pontosan 16 évvel ezelőtt történt. Pontosan emlékszem rá, megvan bennem, milyen érzés volt. Ronaldo a példaképem gyerekkorom óta. Most ellenfelek leszünk, remélem, sikerül emlékezetessé tenni ezt a találkozást.

– nyilatkozta a magyar válogatott csapatkapitánya.

A legnézettebb műsor lehet a Magyarország–Portugália mérkőzés

A Magyar Nemzetnek tűnt fel az az érdekesség, hogy a mostani mérkőzést is szeptember 9-én rendezik, a találkozó kedden 20:45-kor kezdődik a budapesti Puskás Arénában, ahol a magyar válogatott célja, hogy bravúros teljesítménnyel megnehezítse a portugálok dolgát. A mérkőzést az M4 Sport közvetíti és könnyen előfordulhat, hogy a múlt heti, Írország elleni mérkőzéshez hasonlóan a hét legnézettebb műsora lesz hazánkban.

Hogy hogyan látja Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott soron következő mérkőzését, a Magyar Nemzet cikkéből kiderül. 

 

 

