2 órája
Megnyílhat a jászberényi kapus előtt az út a válogatott kezdőjébe?
Schäfer András és Sallai Roland biztosan nem játszik, Dibusz Dénes játéka pedig erősen kérdéses. Magyarország Portugália elleni világbajnoki selejtezős mérkőzésén tehát könnyen előfordulat, hogy Marco Rossinak három alapemberét is nélkülöznie kell
Magyarország Portugália elleni világbajnoki selejtezős mérkőzése előtt kezd elfogyni Marco Rossi kerete. Még az írek elleni találkozó előtt jött a hír, hogy Schäfer András izomsérülés miatt nem tudja vállalni a játékot egyik szeptemberi mérkőzésen sem, szombaton pedig Sallai Rolandot kiállította a játékvezető kemény belépője miatt, akik így biztosan kihagyják a keddi meccset. Jelenleg pedig úgy néz ki, hogy Dibusz Dénesre sem számíthat az éppen a találkozó napján a 61. születésnapját ünneplő szövetségi kapitány, aki az Írországgal szembeni összecsapáson szenvedett sérülést. A Blikk megkereste a Magyar Labdarúgó-szövetséget a kapus egészségügyi állapotával kapcsolatban, amely azt válaszolta, hogy az MR-vizsgálat eredménye negatív lett.
Ki állhat a kapuban Magyarország Portugália elleni vb-selejtezős meccsén?
Amennyiben azonban ha Dibusz Dénes mégsem léphet pályára kedd este Portugália ellen, úgy a sajtóinformációk szerint Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa védheti a mieink kapuját. A másik opció pedig az a Szappanos Péter, akinek jóval nagyobb rutinja van vetélytársához képest, így talán az is elképzelhető, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a jászberényi kötődésű hálóőrre teszi le a voksát.
A középpályán a Callum Styles, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik trióval állt fel a magyar válogatott szombaton, és jó esély van arra, hogy kedden is ők ketten kapnak lehetőséget a kezdőcsapatban, míg Sallai Rolandot akár Nagy Zsolt vagy az utóbbi időben kiváló formában játszó Gruber Zsombor pótolhatja.
