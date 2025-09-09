Megnyílhat a jászberényi kapus előtt az út a válogatott kezdőjébe?

Magyarország Portugália elleni világbajnoki selejtezős mérkőzése előtt kezd elfogyni Marco Rossi kerete. Még az írek elleni találkozó előtt jött a hír, hogy Schäfer András izomsérülés miatt nem tudja vállalni a játékot egyik szeptemberi mérkőzésen sem, szombaton pedig Sallai Rolandot kiállította a játékvezető kemény belépője miatt, akik így biztosan kihagyják a keddi meccset. Jelenleg pedig úgy néz ki, hogy Dibusz Dénesre sem számíthat az éppen a találkozó napján a 61. születésnapját ünneplő szövetségi kapitány, aki az Írországgal szembeni összecsapáson szenvedett sérülést. A Blikk megkereste a Magyar Labdarúgó-szövetséget a kapus egészségügyi állapotával kapcsolatban, amely azt válaszolta, hogy az MR-vizsgálat eredménye negatív lett.

Dibusz Dénes (jobbra) játékára kevés az esély kedden, Magyarország Portugália elleni vb-selejtezős mérkőzésén

Fotó: Kovács Péter/ Nemzeti Sport

Ki állhat a kapuban Magyarország Portugália elleni vb-selejtezős meccsén?

Amennyiben azonban ha Dibusz Dénes mégsem léphet pályára kedd este Portugália ellen, úgy a sajtóinformációk szerint Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapusa védheti a mieink kapuját. A másik opció pedig az a Szappanos Péter, akinek jóval nagyobb rutinja van vetélytársához képest, így talán az is elképzelhető, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a jászberényi kötődésű hálóőrre teszi le a voksát.

A középpályán a Callum Styles, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik trióval állt fel a magyar válogatott szombaton, és jó esély van arra, hogy kedden is ők ketten kapnak lehetőséget a kezdőcsapatban, míg Sallai Rolandot akár Nagy Zsolt vagy az utóbbi időben kiváló formában játszó Gruber Zsombor pótolhatja.