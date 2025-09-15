szeptember 15., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Ekkor érkezik a Paks Martfűre a Magyar Kupában

Címkék#Martfűi LSE#meccs időpont#Paksi FC#Magyar Kupa

Október végén fogadja a Martfűi LSE a Paksi FC-t a Magyar Kupában, ráadásul a mérkőzés pontos kezdési időpontja is megvan már.

Kovács Levente

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap este kisorsolták a Magyar Kupa negyedik fordulójának párosításait. A sorsolás pedig úgy hozta, hogy a címvédő Paksi FC ismét vármegyénkbe látogat majd, hiszen ezúttal a Martfűi LSE látja majd vendégül Böde Dánieléket.

Hinora Kristófék (zöld mezben) október 29-én érkeznek a Martfűi LSE csapatához
Fotó: Mészáros János

A martfűi klub közlése alapján pedig a találkozó hivatalos időpontja is megvan már, így Bognár György együttese október 29-én érkezik vármegyénkbe, a mérkőzés pedig 12.30-kor kezdődik majd.

 

