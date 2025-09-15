Labdarúgás
1 órája
Ekkor érkezik a Paks Martfűre a Magyar Kupában
Október végén fogadja a Martfűi LSE a Paksi FC-t a Magyar Kupában, ráadásul a mérkőzés pontos kezdési időpontja is megvan már.
Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap este kisorsolták a Magyar Kupa negyedik fordulójának párosításait. A sorsolás pedig úgy hozta, hogy a címvédő Paksi FC ismét vármegyénkbe látogat majd, hiszen ezúttal a Martfűi LSE látja majd vendégül Böde Dánieléket.
A martfűi klub közlése alapján pedig a találkozó hivatalos időpontja is megvan már, így Bognár György együttese október 29-én érkezik vármegyénkbe, a mérkőzés pedig 12.30-kor kezdődik majd.
