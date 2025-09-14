szeptember 14., vasárnap

MOL Magyar Kupa a legjobb 32 közé jutásért

36 perce

Vihar miatt félbeszakadt a Martfű mérkőzése, tizenegyespárbajban dőlt el a továbbjutás

Két fejes góllal magabiztos előnyhöz jutott az első félidőben a Martfű, sőt a folytatásban négy perc múlva már háromra növelte a különbséget a vendégekkel szemben. A Dombóvár azonban nem adta fel, és kevéssel a rendes játékidő letelte előtt kiegyenlített. Kétszer tizenöt perces hosszabbítás következett volna, de az időjárás viszontagságai és a beálló sötétség miatt a játékvezető a találkozó félbeszakítása mellett döntött, azonban. A folytatás után a hosszabbításban ismét megszerezte a vezetést a Martfű, de erre is volt válaszuk a vendégeknek, így jöhetett a tizenegyespárbaj. A szétlövés során a martfűiek voltak higgadtabbak, akik így továbbjutottak.

Jegesi László

A Martfűi LSE vártnál gyengébb bajnoki szereplése miatt még jobban a fókuszba helyeződött a csapat következő kupa találkozója. Koncz Zsolt edző ennél is tovább ment, és úgy gondolta, hogy a Dombóvár elleni meccs nagyban befolyásolhatja az ősz hátralévő összecsapásainak kimenetelét is. Ellenfelük az NB III Dél-Nyugati csoportjának hátsó régiójában kullog jelenleg, és még nem nyert mérkőzést ezidáig.

ítéletidő a Martfűi LSE – Dombóvári FC meccsen
Az ítéletidő miatt a játékvezetőnek félbe kellett szakítania a Martfűi LSE – Dombóvári FC meccset, melyet közel félórás szünet után folytattak
Forrás: Jászkunfutball Facebook-oldala

Martfűi LSE–Dombóvári FC 4–4 (2–0, 3–3) – tizenegyesekkel: 5–4

Jobban kezdett ellenfelénél a hazai gárda és nagyon hamar megszerezte a vezetést Kinyig Milán fejesgóljával. Több helyzete volt a folytatásban is a pályaválasztónak, de csak a játékrész hajrájában tudta növelni előnyét, ezt a találatot szintén fejjel továbbította Prozlik Ádám ellenfelük kapujába.

Fordulás után egy nagyszerűen eltalált lövés nyomán már 3–0-át mutatott az eredményjelző, és a Martfű el is hihette, hogy zsebben van már a mérkőzés.

Kicsit kiengedett, a Dombóvár pedig egy elkerülhető és szerencsésnek mondható góllal szépíteni tudott (3–1). Büntetőből szerezte a másodikat, majd egy ritkán látható hatalmas bombával kiegyenlítenie is sikerült a rendes játékidő vége előtt hét perccel.

A kétszer tizenöt perces hosszabbításra viszont már nem kerülhetett sor, mert hatalmas vihar kerekedett, a látási viszony sem tették lehetővé a folytatást, a játékvezető így a találkozó félbeszakítása mellett határozott.

Nagyjából félórás szünet után folytatódott a mérkőzés, a kétszer tizenötperces hosszabbítás második felében ismét előnyhöz jutottak a martfűiek, azonban a Dombóvár az utolsó percekben egyenlített, így jöhetett a tizenegyespárbaj, melynek végén Koncz Zsolt együttese örülhetett.

További részletek hamarosan...

 

