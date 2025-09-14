szeptember 14., vasárnap

MOL Magyar Kupa a legjobb 32 közé jutásért

1 órája

A hosszabbítás után végül 11-es párbaj döntött Martfűn a hazaiak javára

Címkék#foci#MOL Magyar Kupa#martfűi lse#meccs

Két fejes góllal magabiztos előnyhöz jutott az első félidőben a Martfű, sőt a folytatásban négy perc múlva már háromra növelte a különbséget a vendégekkel szemben. A Dombóvar azonban nem adta fel, és kevéssel a rendes játékidő letelte előtt kiegyenlített. Kétszer tizenöt perces hosszabbítás került volna sor, de az időjárás viszontagságai és a beálló sötétség miatt a játékvezető a találkozó félbeszakítása mellett döntött. Több mint harminc perc kényszerszünet után jöhetett a túlóra, amelyben egy-egy gól született mindkét oldalon, így következhettek a tizenegyesek. Ebben végül a Martfűi LSE diadalmaskodott, miután a hatodik körben a vendégek büntetőjét Kenyeres Zsombor hárította.

Jegesi László

A Martfűi LSE a vártnál gyengébb bajnoki szereplése miatt még jobban a fókuszba helyeződött a csapat következő kupa találkozója. Koncz Zsolt edző ennél is tovább ment, és úgy gondolta, hogy a Dombóvár elleni meccs nagyban befolyásolhatja az ősz hátralévő összecsapásainak kimenetelét is. Ellenfelük az NB III Dél-Nyugati csoportjának hátsó régiójában kullog jelenleg, és még nem nyert mérkőzést ezidáig.

ítéletidő a Martfűi LSE – Dombóvári FC meccsen
Az ítéletidő miatt a játékvezetőnek félbe kellett szakítania a Martfűi LSE – Dombóvári FC meccset, melyet közel félórás szünet után folytattak
Forrás: Jászkunfutball Facebook-oldala

Martfűi LSE–Dombóvári FC  4–4 (2–0, 3–3, 3–3), büntetők után 9–8

Martfű, 150 néző, vezette: Fehérvári Patrik (Bán K., P., Vargha T.)

Gólszerzők: Kinyig (12.), Prozlik (44.), Mahler (49., 108. 11-esből), ill. Kilin (66.), Párkányi (73.), Pintér M. (83.), Szabó D. (120.)

Martfű: Gerhát (Kenyeres Zs. 86.) - Laczkó (Benke 60., Vona 98.), Balla, Székely D., Joshua - Mahler, Bódai, Kinyig (Mészáros Gy. 91.), Prozlik - Kalmár, Fődi (Horváth K. 60.). Edző: Koncz Zsolt.

Jobban kezdett ellenfelénél a hazai gárda és nagyon hamar megszerezte a vezetést Kinyig Milán fejesgóljával. Több helyzete volt a folytatásban is a pályaválasztónak, de csak a játékrész hajrájában tudta növelni előnyét, ezt a találatot szintén fejjel továbbította Prozlik Ádám ellenfelük kapujába.

Fordulás után egy nagyszerűen eltalált lövés nyomán már 3–0-át mutatott az eredményjelző, a Martfű pedig el is hitte, hogy zsebben van már a mérkőzés. Kicsit kiengedett, a Dombóvár pedig egy elkerülhető és szerencsésnek mondható góllal szépíteni tudott (3–1). Büntetőből szerezte a másodikat (3–2), majd Kalmár Ferenc révén lezárhatta volna a mérkőzést a vendéglátó együttes, de kimaradt a támadó ziccere. A Tolnai gárda játékosa Pintér Máté viszont egy ritkán látható hatalmas bombával kiegyenlített a rendes játékidő vége előtt hét perccel.
A kétszer tizenöt perces hosszabbításra viszont már nem kerülhetett sor, mert hatalmas vihar kerekedett, a látási viszony sem tették lehetővé a folytatást, a játékvezető így a találkozó félbeszakítása mellett határozott.

Mintegy negyvenöt perc szünet után jöhetett csak a ráadás, amelynek első része inkább vendég lehetőségeket tartogatott, de nem sikerült nekik a tiszazugiak kapujába találniuk. Nem úgy a Martfűnek fordulás után, büntetőből szerzett Mahler Gergő révén újra vezetést Koncz Zsolt csapata. Képtelenek voltak azonban kihúzni a végéig, mert a százhuszadik percben újra döntetlenre mentette a meccset a Dombóvár.
Következhettek a büntetők, amelyek első négy körében egyik játékos sem hibázott, az ötödikben viszont mindkét gárda labdarúgója rontott. Ebben is ráadásra került sor tehát, ahol Prozlik Ádám belőtte, a Gerhát Dávidot sérülése miatt váltó Kenyeres Zsombor viszont hárította ellenfele lövését, így a Martfű jutott a Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé.

Koncz Zsolt: Csapatunk ezzel a továbbjutással bebizonyította, hogy bármilyen helyzetben képes helytállni. Ha ezt a mentalitást visszük tovább, annak hosszú távon meg kell hogy legyen az eredménye.

 

