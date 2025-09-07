szeptember 7., vasárnap

Labdarúgás / NB III.

2 órája

Teljesítményével rászolgált volna az egy pontra a Martfű

A hazai csapat vezetése után nagy helyzetet hagyott ki az NB III. Délkeleti csoportjának 7. fordulójában a Martfűi LSE, majd a félidő hajrájában jött az újabb gól a pályaválasztó részéről. Hátrányban sem adták fel azonban a vendégek, de csak szépíteniük sikerült. Koncz Zsolt együttese mindent elkövetett a találkozó végéig az egyenlítés érdekében, ám ellenfelüknek is adódtak lehetőségei előnyük növelésére, Gerhát Dávid kapus azonban mindig a helyén volt.

Jegesi László

A Martfűi LSE zsinórban elszenvedett három vereség után érkezett a fővárosba, a csapat tagjai azonban valamennyien tisztában voltak azzal, hogy az ESMTK ellen csak fegyelmezett, koncentrált játékkal lehettek volna újra eredményesek. Ellenfelük viszont rosszul kezdte a szezont, az első három találkozóján mindössze egy pontot szerzett. Azóta viszont sorra nyerik a meccseket, joggal remélhették, hogy vasárnap folytatják majd jó sorozatukat.

martfűi lse
ff
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

NB III., Délkeleti csoport

ESMTK–Martfűi LSE 2–1 (2–0)

Budapest, ESMTK stadion, 250 néző, vezette: Kulcsár Katalin (László I., Zahorecz R.)

Martfű: Gerhát – Boros D. (Lakatos M., 78.), Mészáros Gy. (Székely D., 18.), Balla Z., Bogdán B., Antman – Prozlik, Mahler, Bódai (Laczkó, 78.) – Fődi (Vona, 63.), Kalmár F. (Kinyig, 63.). Edző: Koncz Zsolt.

Gólszerzők: Burzi (15.), Ladányi G. (40.), ill. Bogdán B. (54.)

Jó mérkőzést játszottak egymással a csapatok, de az első félidő a hazaiak szempontjából sikerült jobban. Az ESMTK egygólos vezetésénél nagy helyzetben rontott a Martfű, majd egyik középső védőjét Mészáros Gyulát le kellett cserélni sérülés miatt. Képtelen volt a tiszazugi csapat ellenfele kapujába találni, megtette viszont ezt az erzsébeti együttes a félidő hajrájában, így 2–0-s előnnyel vonultak pihenőre a csapatok.

A fordulás után Bogdán Bence a félpályáról emelt a kapus felett a hálóba (2–1), de ez a látványos mozdulat sem hozott olyan fordulatot a mérkőzésbe, amelyre szüksége lett volna a vendégeknek az egyenlítéshez. Voltak lehetőségeik ugyan, de a másik oldalon is kellett Gerhát Dávidnak két alkalommal tisztáznia ahhoz, hogy ne növelje előnyét az ESMTK.

Koncz Zsolt, a Martfűi LSE vezetőedzője: – Ezzel a teljesítménnyel rászolgáltunk volna a döntetlenre, de ilyen a futball, nem pontozásra játsszák. Meg kell tanulnunk győzni, kihasználni az adódó lehetőségeket, különben addig nem számíthatunk sikerekre.

 

