2 órája
Teljesítményével rászolgált volna az egy pontra a Martfű
A hazai csapat vezetése után nagy helyzetet hagyott ki az NB III. Délkeleti csoportjának 7. fordulójában a Martfűi LSE, majd a félidő hajrájában jött az újabb gól a pályaválasztó részéről. Hátrányban sem adták fel azonban a vendégek, de csak szépíteniük sikerült. Koncz Zsolt együttese mindent elkövetett a találkozó végéig az egyenlítés érdekében, ám ellenfelüknek is adódtak lehetőségei előnyük növelésére, Gerhát Dávid kapus azonban mindig a helyén volt.
A Martfűi LSE zsinórban elszenvedett három vereség után érkezett a fővárosba, a csapat tagjai azonban valamennyien tisztában voltak azzal, hogy az ESMTK ellen csak fegyelmezett, koncentrált játékkal lehettek volna újra eredményesek. Ellenfelük viszont rosszul kezdte a szezont, az első három találkozóján mindössze egy pontot szerzett. Azóta viszont sorra nyerik a meccseket, joggal remélhették, hogy vasárnap folytatják majd jó sorozatukat.
NB III., Délkeleti csoport
ESMTK–Martfűi LSE 2–1 (2–0)
Budapest, ESMTK stadion, 250 néző, vezette: Kulcsár Katalin (László I., Zahorecz R.)
Martfű: Gerhát – Boros D. (Lakatos M., 78.), Mészáros Gy. (Székely D., 18.), Balla Z., Bogdán B., Antman – Prozlik, Mahler, Bódai (Laczkó, 78.) – Fődi (Vona, 63.), Kalmár F. (Kinyig, 63.). Edző: Koncz Zsolt.
Gólszerzők: Burzi (15.), Ladányi G. (40.), ill. Bogdán B. (54.)
Jó mérkőzést játszottak egymással a csapatok, de az első félidő a hazaiak szempontjából sikerült jobban. Az ESMTK egygólos vezetésénél nagy helyzetben rontott a Martfű, majd egyik középső védőjét Mészáros Gyulát le kellett cserélni sérülés miatt. Képtelen volt a tiszazugi csapat ellenfele kapujába találni, megtette viszont ezt az erzsébeti együttes a félidő hajrájában, így 2–0-s előnnyel vonultak pihenőre a csapatok.
A fordulás után Bogdán Bence a félpályáról emelt a kapus felett a hálóba (2–1), de ez a látványos mozdulat sem hozott olyan fordulatot a mérkőzésbe, amelyre szüksége lett volna a vendégeknek az egyenlítéshez. Voltak lehetőségeik ugyan, de a másik oldalon is kellett Gerhát Dávidnak két alkalommal tisztáznia ahhoz, hogy ne növelje előnyét az ESMTK.
Koncz Zsolt, a Martfűi LSE vezetőedzője: – Ezzel a teljesítménnyel rászolgáltunk volna a döntetlenre, de ilyen a futball, nem pontozásra játsszák. Meg kell tanulnunk győzni, kihasználni az adódó lehetőségeket, különben addig nem számíthatunk sikerekre.