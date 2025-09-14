Ismét vármegyénkbe érkezik a Paksi FC – sorsoltak a Magyar Kupában

Vasárnap este kisorsolták a Magyar Kupa negyedik fordulójának párosításait. A legjobb 32 csapat közé vármegyénk három együttese jutott be: a Tiszafüredi VSE, a Karcagi SC és a Martfűi LSE. A Tisza-tó partiak a Putnokot ejtették ki 3–2-vel, a nagykunságiak a REAC-ot múlták felül 4–2-re, a martfűiek pedig tizenegyespárbaj után nyertek a Dombóvár ellen.

Böde Dániel (zöld mezben) és csapata ezúttal a Martfűi LSE otthonába látogat a Magyar Kupa negyedik fordulójában

Fotó: Mészáros János

Ezúttal a Martfűi LSE otthonába látogat a Paksi FC

Vármegyénkben már ismerős ellenfelet fogad a Martfű, hiszen a címvédő Paksi FC érkezik Koncz Zsolt együtteséhez. Bognár György együttese az előző körben a Szajol KLK-t ejtette ki 5–1-el, így néhány hét eltérésével Böde Dániel és csapata ismét ellátogat a térségbe.

A Karcagi SC bajnokságbeli riválisával találkozik, ugyanis a Csákvár gárdáját látják vendégül Varga Attiláék.

A Tiszafüredre sem vár könnyű ellenfél, ugyanis a már másodosztályú Kecskeméti TE együttesének otthonában kell kivívnia Dorcsák Zoltán fiainak a továbbjutást. Érdekesség, hogy a KTE az előző kiírásban is a legjobb 32 között vármegyénk egyik együttesével találkozott, akkor nagy meglepetésre a Karcag 1–0-ra legyőzte a lila-fehéreket.