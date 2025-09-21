2 órája
Sorrendben az ötödik vereségét szenvedte el a Martfű – galériával
Hiába vezetett a Martfű a találkozó elején, nagy arányú vereséget szenvedett el a Hódmezővásárhely csapatától hazai pályán. A negyvenedik perc után rúgott két góllal fordította meg a meccset a vendég gárda, s az előnyét – főként egyéni hibák okozta találatokkal – sikerült tovább növelnie a folytatásban. Nem elég, hogy súlyos vereséget szenvedett a tiszazugi együttes, a fölöslegesen összeszedett sárga lapokkal, valamint a kiállításokkal még nehezebb helyzetbe hozta saját magát.
Óriási izgalmak közepette a MOL Magyar Kupa legjobb harminckét csapata közé jutott az előző hét végén a Martfűi LSE, de a bajnokságban ezidáig nem találta önmagát az együttes. Edzőjük meglátása szerint ha a Dombóvár elleni siker sem ad lökést csapata számára a folytatáshoz, akkor semmi sem. Soron következő ellenfelük, a csongrádi együttes azonban nem ígérkezett könnyű ellenfélnek, a hazai pálya viszont némi előnyt jelenthetett volna Koncz Zsolt gárdájának.
Martfűi LSE – Hódmezővásárhely FC 1–5 (1–2)
Martfű, 200 néző, vezette: Dévényi Balázs (Szabó Ferenc, Győri Levente)
Gólszerzők: Kriska (33.), ill. Marsa (43.), Gréczi (46., 69.), Kovács K. (77.), Hegedűs M. (89.)
Kiállítva: Kriska (65.), Székely D. (76.)
Martfű: Kenyeres - Mészáros Gy., Balla (Madarassy 85.),Székely D. (Horváth K. 76.), Antman - Prozlik, Kinyig (Bidzilya 65.), Bódai (Boros D. 85.) - Mahler, Kriska, Fődi (Vona 65.). Edző: Koncz Zsolt.
Az első félidőben kontroll alatt tartotta a mérkőzést a Martfű, még a vezetést is megszerezte a hazai együttes. A negyvenedik percig tartott azonban csak a fegyelmezett játék, ekkor öt perc alatt gyakorlatilag megverette saját magát a gárda. A védekezési hibáknak köszönhetően fordított a mérkőzés előtt kicsivel esélyesebbnek tartott vendég csapat, amivel lélektani előnyre is szert tett a szünet előtt.
Fordulás után tovább növelte előnyét (1–3) a Csongrád vármegyei alakulat, miután az egyik hazai védő elcselezte a labdát, a rutinos vendégek pedig kihasználták ezt a hibát. A következő találat előtt egy szabálytalanságból indult az ellenfél, a megszerzett negyedik gól pedig végképp megpecsételte a házigazda sorsát. A feleslegesen összeszedett sárga és piros lapokkal pedig még tovább nehezítették saját helyzetüket, amely a zsinórban elszenvedett öt vereség miatt amúgy sem túl rózsás jelenleg.
Koncz Zsolt: a negyvenedik percig nem volt benne a meccsben, hogy ilyen arányú vereséget szenvedünk majd. Nincs mese, erősnek kell maradnunk, hogy fel tudjunk állni ebből a sokkból.
Martfűi LSE – Hódmezővásárhely FC meccsFotók: Kiss János
