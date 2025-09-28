szeptember 28., vasárnap

﻿Labdarúgás NB III, 8. forduló

2 órája

Ismét nagy különbséggel kapott ki a Martfű

Címkék#martfűi lse#meccs#labdarúgás

Csakúgy, mint a múlt héten, ezúttal is az első félidő hajrájában kapott gólt a Martfű, ám akkor egyenlített ezzel az ellenfél, most pedig vezetést szerzett vele a hazai gárda. Találatával pedig megalapozta a folytatást, hiszen a második játékrészben tovább folytatta a gólgyártást és meg sem állt egészen négyig. Az erősen tartalékos vendég csapat igazából csak egy felvonásán keresztül volt méltó ellenfele a fővárosi együttesnek, és ezúttal is nagy egyéni és védekezési hibákból kapott gólokat.

Jegesi László

A zsinórban elszenvedett öt vereség után mi sem természetesebb, hogy javítani szeretett volna a Martfűi LSE eddigi mérlegén. Nem várt rá azonban könnyű feladat a középcsapatnak számító III. kerület otthonában, ráadásul tovább nehezítette a dolgukat az a tény, hogy a szokásosnál is több sérült játékosuk volt a mérkőzés előtt. Ezúttal viszont néhány olyan játékos is szóhoz juthatott, akik eddig kevesebb játéklehetőséget kaptak Koncz Zsolt edzőtől.

martfűi lse
Egy felvonásán keresztül volt méltó ellenfele a fővárosi együttesnek a Martfűi LSE 
Fotó: Kiss János

III. Ker. TVE - Martfűi LSE 4-0 (1-0)

Budapest, III. Ker. TVE Sporttelep, 200 néző, vezette: Pázsi Máté Imre (Nagy B., Döbrösi)

Gólszerzők: Wirth (40., 91.), Fodor F. (60.), Bencze M. (64.)
Martfű: Kenyeres - Mészáros Gy., Balla Z., Bogdán B. (Fődi 69.) - Laczkó (Kinyig 69.), Ács M., Bódai (Boros D. 88.), Antman - Mahler, Kalmár F., Prozlik (Horváth K. 76.). Edző: Koncz Zsolt.
Stabil és szervezett játékkal kezdett a Martfű idegenben, az első harminc percben nem is volt semmi probléma, nem talált fogást rajtuk az ellenfelük. Lehetőségei is adódtak a vendégeknek, akik ezúttal is az első félidő hajrájában egy saját térfélen eladott labda után kapták meg az első gólt. A második játékrészben egy darabig maradt még remény az egyenlítésre, de egy szöglet után elért kerületi gól megrogyasztotta a tiszazugiakat, csapatuk egy újabb védelmi hibából hamarosan megkapta a harmadikat is, ami végképp eldöntötte a mérkőzés sorsát. A hosszabbításban elért utolsó találat pedig már ráadás volt, csak a különbséget növelte tovább a két együttes között.

Koncz Zsolt: Úgy gondolom, hogy most egy új bajnokság kezdődik számunkra, amelyben meg kell mutatnunk, hogy itt a helyünk és muszáj lesz ennél sokkal jobban beleállnunk majd a mérkőzésekbe.

 

